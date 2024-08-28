Главные новости Харькова 28.08: обстрел Изюма, ISW о событиях на Белгородщине

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:24

25 боев произошло за минувшие сутки на Купянском направлении и еще девять — на севере Харьковщины

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00, на Харьковском направлении бои шли вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцев.

В Генштабе отметили, что противник был активным на Купянском направлении. Там Силы обороны отбивали штурмы неподалеку Синьковки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

07:53

«Сообщается, что украинские войска попытались продвинуться в два района Белгородщины» — ISW

Вспоминая события в Белгородской области 27 августа, американский Институт изучения войны не провел собственного анализа, а ограничился цитированием источников РФ. Аналитики отметили: накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские власти ограничили доступ к населенному пункту Вязовое из-за неопределенной «сложной оперативной ситуации» в этом районе, а позже добавил, что украинские силы пытались прорваться через границу с Белгородщиной.

«Российские источники утверждали, что войска РФ также отбили несколько украинских атак вблизи Нехотеевки и Журавлевки, хотя российские источники выпустили противоречивые утверждения относительно размера этих атак. Отдельные российские источники утверждали, что украинские силы также атаковали вблизи пограничного пункта пропуска Шебекино», — пишет ISW.

Аналитики добавили: геолокационные кадры от 26 и 27 августа свидетельствуют о том, что украинские силы продолжают действовать в Курской области.

07:30

12 человек пострадали из-за обстрела города Изюм из РСЗО «Торнадо» около 22 часов 27 августа

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, повреждены дома, хлебопекарное предприятие.

Одного пострадавшего госпитализировали, два человека получили легкие ранения, еще два, среди которых 13-летний ребенок, порезы конечностей. У семерых жителей, среди которых четверо детей трех, пяти, восьми и 16 лет, — острая реакция на стресс.