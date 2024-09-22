Головні новини Харкова 22 вересня: удар КАБ – серед постраждалих діти

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

01:05

Ворог вдарив по Харкову двома КАБами, друге влучання ще шукають

Близько 23:00 ворог з літака Су-34 випустив три КАБи. Два – долетіли до Харкова, третій влучив у Малоданилівській громаді, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«За попередніми даними, це ФАБ-250. У Харкові одна з них влучила на території Шевченківського району, в п’яти метрах від 16-поверхового будинку. Місце влучення іншої бомби на даний час слідчими та прокурорами встановлюється», – зазначив Фільчаков.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 13 людей від 8 до 84 років. Серед них троє дітей. Двоє людей у важкому стані. Троє – у легкому. Всі інші — у середньому. Госпіталізовано 6 людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі проводиться евакуація з цього будинку тому, що руйнації досить значні, електроенергії наразі тут не буде і, звичайно, там будуть проведені спочатку всі обстеження, відповідно експертні дослідження щодо можливості експлуатації у подальшому цього під’їзду, цього житлового будинку», – зазначив Синєгубов

Відео: Олег Синєгубов

00:46

Терехов звернувся до харків’ян з місця «прильоту» й розповів про наслідки удару

«Дуже багато багатоповерхівок зруйновано. Це багатоповерхова забудова, це спальний район Харкова. Це справжній тероризм. Вхідна група завалена, тому була дуже серйозна евакуація людей, дякуючи ДСНСникам люди були врятовані. Зараз їх будемо розселяти», – сказав мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, 12 постраждалих у середньому ступені важкості.

«Учора були КАБи вночі, сьогодні. Казати про те, що ворог застосовує нову тактику – так, дійсно. Вони хочуть зламати нашу волю, але їм це не вдасться. Все, що вони роблять, це їм повернеться. Ми витримаємо це навантаження й обов’язково переможемо. Я хочу подякувати всім харків’янам, які не виїхали з міста, перебувають під обстрілами, але працюють, завдяки їм, місто живе», – зазначив мер.

Відео: пресслужба Харківської міськради

00:25

Серед постраждалих внаслідок удару по Харкову троє неповнолітніх

«Одній дитині 8 років, ще двом підліткам по 17», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

00:21

О 23:05 ворог вдарив також по Ізюмському району

«У селі Вербівка горить 2 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

00:11

У Шевченківському районі постраждали 12 осіб, серед них одна дитина

«Навпроти будинку горіли 4 автомобілі, пошкоджено 21 автомобіль. Огляд місця триває», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.