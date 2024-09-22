Главные новости Харькова 22 сентября: удар КАБ – среди пострадавших дети

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

01:05

Враг ударил по Харькову двумя КАБами, второе попадание еще ищут

Около 23:00 враг из самолета Су-34 выпустил три КАБа. Два – долетели до Харькова, третий попал в Малоданиловской громаде, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«По предварительным данным, это ФАБ-250. В Харькове одна из них попала на территории Шевченковского района, в пяти метрах от 16-этажного дома. Место попадания другой бомбы в настоящее время следователями и прокурорами устанавливается», — отметил Фильчаков.

Видео: Харьковская областная прокуратура

В результате обстрела Харькова пострадали 13 человек от 8 до 84 лет. Среди них трое детей. Два человека в тяжелом состоянии. Трое – в легком. Все остальные – в среднем. Госпитализированы 6 человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В настоящее время проводится эвакуация из этого дома потому, что разрушения достаточно значительны, электроэнергии здесь не будет и, конечно, там будут проведены сначала все обследования, соответственно экспертные исследования по возможности эксплуатации в дальнейшем этого подъезда, этого жилого дома», — отметил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

00:46

Терехов обратился к харьковчанам с места «прилета» и рассказал о последствиях удара

«Очень много многоэтажек разрушено. Это многоэтажная застройка, спальный район Харькова. Это терроризм. Входная группа завалена, поэтому была очень серьезная эвакуация людей, благодаря ГСЧСникам люди были спасены. Сейчас их будем расселять», – сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, 12 пострадавших в средней степени тяжести.

«Вчера были КАБы ночью, сегодня. Говорить о том, что враг применяет новую тактику – да, действительно. Они хотят сломить нашу свободу, но им это не удастся. Все что они делают, это им вернется. Мы выдержим эту нагрузку и обязательно победим. Я хочу поблагодарить всех харьковчан, которые не выехали из города, находятся под обстрелами, но работают, благодаря им, город живет», — отметил мэр.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

00:25

Среди пострадавших в результате удара по Харькову трое несовершеннолетних

«Одному ребенку 8 лет, еще двум подросткам по 17», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

00:21

В 23:05 враг ударил также по Изюмскому району

«В селе Вербовка горит 2 частных дома. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

00:11

В Шевченковском районе пострадали 12 человек, среди них один ребенок

«Напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль. Осмотр места продолжается», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.