Новини Харкова — головне за 23 січня: ранкові удари РФ, пожежі в області

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:06

На Харківському напрямку боїв не зафіксували, ситуація на Куп’янщині – Генштаб

Про те, що на півночі області ворог не намагався атакувати позиції українських захисників, повідомив уранці 23 січня Генштаб ЗСУ.

Тим часом на Куп’янщині росіяни атакували наші позиції сім разів. Сили оборони відбивали штурми супротивника біля Лозової, Загризового та Петропавлівки.

Усього ж, за даними Генштабу, по всій лінії фронту зафіксували 115 бойових зіткнень.

08:54

Із самого ранку РФ б’є по Харківщині – є руйнування та пожежі

Про те, що РФ тероризувала мешканців Харківської області напередодні, а також продовжила атакувати регіон уранці 23 січня, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, вночі, о 02:55, прилетіло по Підлиману Ізюмського району. Там загорівся будинок та господарська споруда. Пізніше ворог ударив по Золочівській громаді – “Шахед” прилетів по селу Литвинове. Є пошкодження електромереж, пише Синєгубов. А ось у Новоселівці о 06:28 після “прильоту” загорілася господарська споруда.

Напередодні вдень обстріли зафіксували у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському району.

“09:20 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Хатнє. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та будівлю школи. 13:00 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, с. Осинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок”, – зазначив начальник ХОВА.

У Чугуївському районі після обстрілу горить трава, а в Ізюмському – прилетіло в землю.

“21:35 Харківський р-н, територія Солоницівської селищної ради. Пошкоджено скління вікон 1 приватного будинку. 22:57 Харківський р-н, Солоницівська ТГ, с. Подвірки. Влучання в землю на відкритій території. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 14 приватних житлових будинків“, – уточнив Синєгубов.

08:35

ДСНС: вночі ворог ударив по Ізюмському району – горів будинок

Дві пожежі виникли на Харківщині за добу внаслідок обстрілу регіону, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Близько 03:00 росіяни обстріляли село Підлиман Ізюмського району – виникла пожежа.

“Горів будинок, господарча споруда та літня кухня на загальній площі 180 м кв. Постраждалих немає”, – уточнили рятувальники.

Крім того, напередодні вдень прилетіло по селу Бугаївка в Чугуївському районі. Там спалахнула трава на площі 200 квадратних метрів. Обійшлося також без постраждалих.

“Протягом доби 4 рази вогнеборці залучалися на обстеження території внаслідок влучань у Харківському та Ізюмському районах області. Внаслідок цих атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки”, – додали у ДСНС.

07:08

Активність авіації, загроза авіаобстрілу та безпілотники: тривоги на Харківщині

Після кількох вибухів, які пролунали напередодні близько 21:00 та 21:30, повітряна тривога все ще тривала (її включили о 17:57) через загрозу атаки безпілотників.





Відбій пролунав лише після опівночі о 00:37. А о 03:57 тривогу відновили. У Повітряних силах ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації та попередили про загрозу авіаудару.

Згодом над Харківщиною знову виявили безпілотники РФ.

Небо стало чистим лише о 06:51 – тоді в області пролунав відбій.