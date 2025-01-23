Новости Харькова — главное за 23 января: утренние удары РФ, пожары в области

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:06

На Харьковском направлении боев не зафиксировали, что на Купянщине – Генштаб

О том, что на севере области враг не пытался атаковать позиции украинских защитников, сообщил утром 23 января Генштаб ВСУ.

Тем временем на Купянщине россияне атаковали наши позиции семь раз. Силы обороны отбивали штурмы противника около Лозовой, Загрызово и Петропавловки.

Всего же, по данным Генштаба, по всей линии фронта зафиксировали 115 боестолкновений.

08:54

С самого утра РФ бьет по Харьковщине – есть разрушения и пожары

О том, что РФ терроризировала жителей Харьковской области накануне, а также продолжила атаковать регион утром 23 января, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, ночью, в 02:55 прилетело по Подлиману Изюмского района. Там загорелся дом и хозпостройка. Позже враг ударил по Золочевской громаде – «Шахед» прилетел по селу Литвиново. Есть повреждения электросетей, пишет Синегубов. А вот в Новоселовке в 06:28 после «прилета» загорелась хозпостройка.

Накануне днем обстрелы зафиксировали в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районе.

«09:20 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Хатнее. В результате обстрела повреждены частные дома и здание школы. 13:00 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Осиново. В результате обстрела поврежден 1 частный дом», – отметил начальник ХОВА.

«21:35 Харьковский р-н, территория Солоницевского поселкового совета. Поврежден остекление окон 1 частного дома. 22:57 Харьковский р-н, Солоницевская ТГ, с. Подворки. Попадание в землю на открытой территории. В результате обстрела частично повреждены 14 частных жилых домов», – уточнил Синегубов.

08:35

ГСЧС: ночью враг ударил по Изюмскому району – горел дом

Два пожара возникли на Харьковщине за сутки вследствие обстрелов региона, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Около 03:00 россияне обстреляли село Подлиман Изюмского района – возник пожар.

«Горел дом, хозяйственная постройка и летняя кухня на общей площади 180 м кв. Пострадавших нет», – уточнили спасатели.

Кроме того, накануне днем прилетело по Бугаевке в Чугуевском районе. Там загорелась трава на площади 200 квадратных метров. Обошлось также без пострадавших.

«В течение суток 4 раза пожарные привлекались на обследование территории в результате попаданий в Харьковском и Изюмском районах области. В результате этих атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома», – добавили в ГСЧС.

07:08

Активность авиации, угроза авиаобстрела и летающие беспилотники: тревоги на Харьковщине

После нескольких взрывов, которые прозвучали накануне около 21:00 и 21:30, воздушная тревога все еще длилась (ее включили в 17:57) из-за угрозы атаки беспилотников.





Отбой прозвучал лишь после полуночи в 00:37. А в 03:57 тревогу возобновили. В Воздушных силах ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации и предупредили об угрозе авиаудара.

Позже над Харьковщиной вновь обнаружили беспилотники РФ.

Небо стало чистым лишь в 06:51 – тогда в области прозвучал отбой.