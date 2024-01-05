Главные новости Харькова 5 января: как прошла ночь, информация Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
7:35
Четыре атаки оккупантов отбили возле Синьковки и восточнее Петропавловки Купянского района
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
7:20
Ночью военные РФ атаковали Украину ударными БпЛА Shahed
Продолжается боевая работа сил и средств противовоздушной обороны, результаты будут сообщены позже, информируют в Генштабе ВСУ.
Командование Воздушных сил ВСУ о дронах над Харьковщиной в течение ночи не сообщало. Воздушная тревога объявлялась один раз — с 23:49 до 00:12. Причиной была угроза применения баллистики с северо-восточного направления.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 07:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".