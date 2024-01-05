Головні новини Харкова 5 січня: як минула ніч, інформація Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
7:35
Чотири атаки окупантів відбили біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Куп’янського району
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
7:20
Вночі військові РФ атакували Україну ударними БПЛА Shahed
Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони, результати буде повідомлено пізніше, інформують у Генштабі ЗСУ.
Командування Повітряних сил ЗСУ про дрони над Харківщиною протягом ночі не повідомляло. Повітряна тривога оголошувалась один раз – з 23:49 до 00:12. Причиною була загроза застосування балістики із північно-східного напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 07:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".