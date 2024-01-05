Головні новини Харкова 5 січня: як минула ніч, інформація Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:35

Чотири атаки окупантів відбили біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Куп’янського району

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

7:20

Вночі військові РФ атакували Україну ударними БПЛА Shahed

Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони, результати буде повідомлено пізніше, інформують у Генштабі ЗСУ.

Командування Повітряних сил ЗСУ про дрони над Харківщиною протягом ночі не повідомляло. Повітряна тривога оголошувалась один раз – з 23:49 до 00:12. Причиною була загроза застосування балістики із північно-східного напрямку.