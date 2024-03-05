Главные новости Харькова 5 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:42

Армия РФ нанесла авиаудары по семи населенным пунктами Харьковщины — Генштаб

Удары российской авиации пришлись по Липцам, Варваровке, Нестерному, Колодязному, Кисловке, Митрофановке и Петропавловке.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — проинформировали в Генштабе.

07:15

Ночью в Харьковской области объявляли ракетную опасность

Тревога ночью на Харьковщине звучала один раз — с 01:40 по 02:24. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Взрывов в Харькове не было. Другие города Украины ночью атаковали «шахеды» — досталось Одесской области. По данным ВС ВСУ 18 из 22 беспилотников сбили.