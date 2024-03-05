Головні новини Харкова 5.03: водія “швидкої” поранено, ДСНС під обстрілами

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:35

Росіяни поранили водія “швидкої” на Харківщині

Про наслідки обстрілів за добу повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, удари припали по 17 населених пунктах. Є поранений.

“О 18:00 ворог обстріляв с. Сенькове Куп’янського район. Поранення та вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги”, – поінформував Синєгубов.

08:32

27 разів били по Вовчанську, рятувальники гасили пожежі під обстрілами

“Вовчанськ. Близько 27 разів російські війська вдарили учора по місту. Били з РСЗВ “Град”, мінометів, обстрілювали касетними боєприпасами. Внаслідок ворожих атак сталося займання двох приватних домоволодінь. Пошкоджено 11 житлових будинків, господарчі споруди, автомобілі. На щастя, постраждалих від злочинних дій ворога немає”, – повідомив вранці 5 березня начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили: у Вовчанську сталися вночі дві пожежі. Гасити їх довелося під обстрілами. Горіли приватні будинки. Обійшлося без постраждалих. Детальніше.

07:42

Армія РФ завдала авіаударів по семи населених пунктах Харківщини — Генштаб

Удари російської авіації припали по Липцях, Варварівці, Нестерному, Колодязному, Кислівці, Митрофанівці та Петропавлівці.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення“, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

07:15

Вночі у Харківській області оголошували ракетну небезпеку

Тривога вночі на Харківщині звучала один раз – з 01:40 до 02:24. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Вибухів у Харкові не було. Інші міста України вночі атакували “шахеди” – дісталося Одеській області. За даними ПС ЗСУ 18 із 22 безпілотників збили.