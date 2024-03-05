Головні новини Харкова 5.03: водія “швидкої” поранено, ДСНС під обстрілами
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:35
Росіяни поранили водія “швидкої” на Харківщині
Про наслідки обстрілів за добу повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, удари припали по 17 населених пунктах. Є поранений.
“О 18:00 ворог обстріляв с. Сенькове Куп’янського район. Поранення та вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги”, – поінформував Синєгубов.
08:32
27 разів били по Вовчанську, рятувальники гасили пожежі під обстрілами
“Вовчанськ. Близько 27 разів російські війська вдарили учора по місту. Били з РСЗВ “Град”, мінометів, обстрілювали касетними боєприпасами. Внаслідок ворожих атак сталося займання двох приватних домоволодінь. Пошкоджено 11 житлових будинків, господарчі споруди, автомобілі. На щастя, постраждалих від злочинних дій ворога немає”, – повідомив вранці 5 березня начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили: у Вовчанську сталися вночі дві пожежі. Гасити їх довелося під обстрілами. Горіли приватні будинки. Обійшлося без постраждалих. Детальніше.
07:42
Армія РФ завдала авіаударів по семи населених пунктах Харківщини — Генштаб
Удари російської авіації припали по Липцях, Варварівці, Нестерному, Колодязному, Кислівці, Митрофанівці та Петропавлівці.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення“, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
07:15
Вночі у Харківській області оголошували ракетну небезпеку
Тривога вночі на Харківщині звучала один раз – з 01:40 до 02:24. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
Вибухів у Харкові не було. Інші міста України вночі атакували “шахеди” – дісталося Одеській області. За даними ПС ЗСУ 18 із 22 безпілотників збили.
Читайте також: Сьогодні 5 березня: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 5.03: водія “швидкої” поранено, ДСНС під обстрілами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".