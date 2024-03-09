Главные новости Харькова 9 марта: сводка Генштаба, 36 пожаров в экосистемах
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:07
Горели комнаты в домах, пожары в экосистемах – ГСЧС о сутках на Харьковщине
В 00:18 9 марта произошел пожар в Люботине. Там горела комната в частном доме на площади 30 кв. м. В результате возгорания пострадал мужчина 1989 года рождения. Он получил отравление угарным газом. Огонь спасатели потушили в 02:12. Причина возникновения возгорания выясняется, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Еще один пожар произошел в Шевченковском районе Харькова в 05:01. Горела комната в двухэтажном жилом доме, отметили спасатели. Там ГСЧСники спасли 43-летнего мужчину, который также получил отравление угарным газом и ожоги рук. В комнате горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Причина этого пожара тоже устанавливается.
«За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 36 пожаров в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 22 га сухой растительности», — добавили в ГСЧС.
07:39
На Харьковщине отбили три атаки, РФ била из авиации: сводка Генштаба
Оккупанты на Купянском направлении трижды атаковали в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Кроме этого, авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестовое.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
07:00
Ночью ВС ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиабомб на Харьковщине
Тревога ночью в Харьковской области звучала дважды. В 23:03 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.
Почти десять минут спустя, в 23:16, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Отбой раздался в 23:32.
Второй раз сирена звучала в 03:12. Тогда ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности для восточных областей.
Взрывов в Харькове не было. Отбой раздался в 03:48.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: авиабомбы, ВСУ, ночь, опасность, ракетная, тревога, Харьков, харьковщина, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 9 марта: сводка Генштаба, 36 пожаров в экосистемах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 08:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".