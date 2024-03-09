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Главные новости Харькова 9 марта: сводка Генштаба, 36 пожаров в экосистемах

Общество 08:07   09.03.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 9 марта: сводка Генштаба, 36 пожаров в экосистемах Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:07

Горели комнаты в домах, пожары в экосистемах – ГСЧС о сутках на Харьковщине

В 00:18 9 марта произошел пожар в Люботине. Там горела комната в частном доме на площади 30 кв. м. В результате возгорания пострадал мужчина 1989 года рождения. Он получил отравление угарным газом. Огонь спасатели потушили в 02:12. Причина возникновения возгорания выясняется, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Еще один пожар произошел в Шевченковском районе Харькова в 05:01. Горела комната в двухэтажном жилом доме, отметили спасатели. Там ГСЧСники спасли 43-летнего мужчину, который также получил отравление угарным газом и ожоги рук. В комнате горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Причина этого пожара тоже устанавливается.

«За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 36 пожаров в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 22 га сухой растительности», — добавили в ГСЧС.

07:39

На Харьковщине отбили три атаки, РФ била из авиации: сводка Генштаба

Оккупанты на Купянском направлении трижды атаковали в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Кроме этого, авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестовое.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

07:00

Ночью ВС ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиабомб на Харьковщине

Тревога ночью в Харьковской области звучала дважды. В 23:03 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Почти десять минут спустя, в 23:16, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Отбой раздался в 23:32.

Второй раз сирена звучала в 03:12. Тогда ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности для восточных областей.

Взрывов в Харькове не было. Отбой раздался в 03:48.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".