Головні новини Харкова 9 березня: зведення Генштабу, 36 пожеж в екосистемах
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:07
Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині
О 00:18 9 березня сталася пожежа у Люботині. Там горіла кімната у приватному будинку на площі 30 кв.м. Внаслідок загоряння постраждав чоловік 1989 року народження. Він отримав отруєння чадним газом. Вогонь рятувальники загасили о 02:12. Причина виникнення загоряння з’ясовується, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Ще одна пожежа сталася у Шевченківському районі Харкова о 05:01. Горіла кімната у двоповерховому житловому будинку, зазначили рятувальники. Там ДСНСники врятували 43-річного чоловіка, який також отримав отруєння чадним газом та опіки рук. В кімнаті горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Причина цієї пожежі теж встановлюється.
«Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 36 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 22 га сухої рослинності», – додали в ДСНС.
07:39
На Харківщині відбили три атаки, РФ била з авіації: зведення Генштабу
Окупанти на Куп’янському напрямку тричі атакували в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Крім цього, авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
07:00
Вночі ПС ЗСУ попереджали про пуски керованих авіабомб на Харківщині
Тривога вночі на Харківщині звучала двічі. О 23:03 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
Майже за десять хвилин, о 23:16, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Відбій пролунав о 23:32.
Вдруге сирена звучала о 03:12. Тоді ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для східних областей.
Вибухів у Харкові не було. Відбій пролунав о 03:48.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: авиабомбы, ЗСУ, ночь, опасность, ракетная, тревога, Харків, харківщина, хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 08:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".