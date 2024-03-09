Головні новини Харкова 9 березня: зведення Генштабу, 36 пожеж в екосистемах

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:07

Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині

О 00:18 9 березня сталася пожежа у Люботині. Там горіла кімната у приватному будинку на площі 30 кв.м. Внаслідок загоряння постраждав чоловік 1989 року народження. Він отримав отруєння чадним газом. Вогонь рятувальники загасили о 02:12. Причина виникнення загоряння з’ясовується, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Ще одна пожежа сталася у Шевченківському районі Харкова о 05:01. Горіла кімната у двоповерховому житловому будинку, зазначили рятувальники. Там ДСНСники врятували 43-річного чоловіка, який також отримав отруєння чадним газом та опіки рук. В кімнаті горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Причина цієї пожежі теж встановлюється.

«Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 36 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 22 га сухої рослинності», – додали в ДСНС.

07:39

На Харківщині відбили три атаки, РФ била з авіації: зведення Генштабу

Окупанти на Куп’янському напрямку тричі атакували в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Крім цього, авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

07:00

Вночі ПС ЗСУ попереджали про пуски керованих авіабомб на Харківщині

Тривога вночі на Харківщині звучала двічі. О 23:03 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Майже за десять хвилин, о 23:16, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Відбій пролунав о 23:32.

Вдруге сирена звучала о 03:12. Тоді ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для східних областей.

Вибухів у Харкові не було. Відбій пролунав о 03:48.