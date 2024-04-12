Главные новости Харькова 12 апреля: как прошла ночь

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07:00

Ночью в Харькове объявляли ракетную опасность

Ночью в Харькове тревоги объявляли дважды. Первую — с 01:06 по 01:38 из-за активности тактической авиации врага. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал жителей региона быть в укрытиях.

Второй раз сирена прозвучала в 03:13. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Взрывов в Харькове не было. Над территорией Украины летали вражеские «шахеды». Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что 16 из 17 беспилотников сбили.