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Главные новости Харькова 12 апреля: как прошла ночь

Происшествия 06:59   12.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 12 апреля: как прошла ночь Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночью в Харькове объявляли ракетную опасность

Ночью в Харькове тревоги объявляли дважды. Первую — с 01:06 по 01:38 из-за активности тактической авиации врага. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал жителей региона быть в укрытиях.

Второй раз сирена прозвучала в 03:13. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Взрывов в Харькове не было. Над территорией Украины летали вражеские «шахеды». Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что 16 из 17 беспилотников сбили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 06:59;

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