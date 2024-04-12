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Головні новини Харкова 12 квітня: як минула ніч

Події 06:59   12.04.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 12 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Вночі у Харкові оголошували ракетну небезпеку

Вночі у Харкові тривоги оголошували двічі. Першу – з 01:06 до 01:38 через активність тактичної авіації ворога. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону бути в укриттях.

Вдруге сирена пролунала о 03:13. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Вибухів у Харкові не було. Над територією України літали ворожі “шахеди”. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що 16 із 17 безпілотників збили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 06:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".