Головні новини Харкова 12 квітня: як минула ніч

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07:00

Вночі у Харкові оголошували ракетну небезпеку

Вночі у Харкові тривоги оголошували двічі. Першу – з 01:06 до 01:38 через активність тактичної авіації ворога. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону бути в укриттях.

Вдруге сирена пролунала о 03:13. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Вибухів у Харкові не було. Над територією України літали ворожі “шахеди”. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що 16 із 17 безпілотників збили.