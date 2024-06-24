Главные новости Харькова 24 июня: как прошла ночь, фронт, обстрелы4

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:14

Синегубов об обстрелах: погибший и 12 пострадавших в Харькове, раненый в области

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 июня подвел итоги обстрелов за сутки. Самыми тяжелыми стали удары авиабомбами по Харькову. «Прилетело» по трем районам города. Пострадали 12 человек, один погиб. В области «прилеты» были по Купянскому району: в селе Рубленое травму получил мужчина, в Купянске горела крыша жилого дома. Также под удар попал поселок Слатино в Дергачевской громаде.

07:30

ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине

«Украинские военные нанесли удар по командному пункту российского мотострелкового полка в Нехотеевке Белгородской области. 23 июня Генштаб Украины сообщил, что подразделения ВВС Украины и другие украинские подразделения нанесли удар в неустановленную дату (вероятно, недавно) и вызвали вторичные взрывы на объекте. Украинские военные корреспонденты поделились кадрами удара 23 июня. Нехотеевка находится непосредственно на российско-украинской границе, примерно в 15 километрах от нынешней линии фронта войск на севере Харьковской области, поэтому этот командный пункт, вероятно, в той или иной роли участвовал в наблюдении за текущими российскими наступательными операциями к северу от Харькова», — проинформировали в сводке Института изучения войны (ISW) за 23 июня.

Аналитики отметили, что 23 июня Силы обороны Украины контратаковали на севере и северо-востоке от Харькова. Российские источники сообщали об украинских атаках в районе Глубокого и в пределах Волчанска. Генштаб ВСУ — о боях внутри Волчанска и российских многочисленных ударах КАБами по Липцам. Российские войска тем временем пытались наступать на Купянском направлении и, по оценке Института изучения войны, «не добились подтвержденных успехов».

07:08

Ночью объявляли тревогу из-за российской авиации

Ночью в Харькове один раз объявляли воздушную тревогу. Она была актуальна с 01:07 по 04:01. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации и пусках КАБов по Харьковской области.

Утром тревогу дали еще раз — в 06:28. Уточнений о ее причинах от ВС ВСУ не последовало. Эта тревога актуальна и по состоянию на 07:08.