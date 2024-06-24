Головні новини Харкова 24 червня: як минула ніч, фронт, наслідки обстрілів

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:14

Синєгубов про обстріли: загиблий та 12 постраждалих у Харкові, поранений в області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 24 червня підбив підсумки обстрілів за добу. Найважчими стали удари авіабомбами по Харкову. “Прилетіло” по трьох районах міста. Постраждали 12 людей, одна людина загинула. В області “прильоти” були по Куп’янському району: в селі Рублене травму отримав чоловік, у Куп’янську горів дах житлового будинку. Також під удар потрапило селище Слатине в Дергачівській громаді.

07:30

ISW: ЗСУ вдарили по командному пункту в РФ і контратакували на Харківщині

“Українські військові завдали удару по командному пункту російського мотострілецького полку в Нехотіївці Бєлгородської області. 23 червня Генштаб України повідомив, що підрозділи ВПС України та інші українські підрозділи завдали удару в невстановлену дату (ймовірно, нещодавно) та викликали вторинні вибухи на об’єкті. Українські воєнні кореспонденти поділились кадрами 23 червня. Нехотіївка знаходиться безпосередньо на російсько-українському кордоні, приблизно за 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту військ на півночі Харківської області, тому цей командний пункт, ймовірно, у тій чи іншій ролі брав участь у спостереженні за поточними російськими наступальними операціями на північ від Харкова”, — поінформували у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 23 червня.

Аналітики зазначили, що 23 червня Сили оборони України контратакували на півночі та північному сході від Харкова. Російські джерела повідомляли про українські атаки в районі Глибокого та в межах Вовчанська. Генштаб ЗСУ – про бої всередині Вовчанська та російські численні удари КАБами по Липцях. Російські війська тим часом намагалися наступати на Куп’янському напрямку та, за оцінкою Інституту вивчення війни, “не досягли підтверджених успіхів”.

07:08

Вночі оголошували тривогу через російську авіацію

Вночі в Харкові одного разу оголошували повітряну тривогу. Вона була актуальна з 01:07 до 04:01. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації та пуски КАБів по Харківській області.

Вранці тривогу дали ще раз – о 06:28. Уточнень про її причини від ПС ЗСУ не було. Ця тривога є актуальною і станом на 07:08.