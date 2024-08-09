Главные новости Харькова 9 августа: слышали взрывы, ночью был налет «шахедов»
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:17
Взрывы вечером, «шахеды» ночью
Поздним вечером 8 августа в Харькове слышали взрывы. Воздушная тревога была актуальна еще с 17:36. Взрвы (как одиночные, так и два раза сериями) слышали после 23 часов. В 23:11 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал всех находиться в укрытиях, но не сообщил подробностей о причинах взрывов.
Воздушные силы ВСУ также не уточняли тип угрозы для Харькова. А уже около часа ночи они сообщили о появлении в Харьковской области «шахедов».
Беспилотники двигались в сторону Полтавской области. А около двух ночи активизировалась российская тактическая авиация. По состоянию на 07:17 отбоя тревоги не было. Она продолжается более 13 часов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 07:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".