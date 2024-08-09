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Главные новости Харькова 9 августа: слышали взрывы, ночью был налет «шахедов»

Происшествия 07:17   09.08.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 9 августа: слышали взрывы, ночью был налет «шахедов» Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:17

Взрывы вечером, «шахеды» ночью

Поздним вечером 8 августа в Харькове слышали взрывы. Воздушная тревога была актуальна еще с 17:36. Взрвы (как одиночные, так и два раза сериями) слышали после 23 часов. В 23:11 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал всех находиться в укрытиях, но не сообщил подробностей о причинах взрывов.

Воздушные силы ВСУ также не уточняли тип угрозы для Харькова. А уже около часа ночи они сообщили о появлении в Харьковской области «шахедов».

Беспилотники двигались в сторону Полтавской области. А около двух ночи активизировалась российская тактическая авиация. По состоянию на 07:17 отбоя тревоги не было. Она продолжается более 13 часов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 07:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".