Головні новини Харкова 9 серпня: чули вибухи, вночі був наліт “шахедів”
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:17
Вибухи ввечері, “шахеди” вночі
Пізнього вечора 8 серпня в Харкові чули вибухи. Повітряна тривога була актуальною ще з 17:36. Вибухи (як одиничні, так і серіями) чули після 23 години. О 23:11 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав усіх перебувати в укриттях, але не повідомив подробиць про причини вибухів.
Повітряні сили ЗСУ також не уточнювали тип загрози для Харкова. А вже близько першої години ночі вони повідомили про появу в Харківській області “шахедів”.
Безпілотники рухалися в бік Полтавщини. А близько другої ночі активізувалася російська тактична авіація. Станом на 7:17 відбою тривоги не було. Вона триває понад 13 годин.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".