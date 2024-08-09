Головні новини Харкова 9 серпня: чули вибухи, вночі був наліт “шахедів”

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07:17

Вибухи ввечері, “шахеди” вночі

Пізнього вечора 8 серпня в Харкові чули вибухи. Повітряна тривога була актуальною ще з 17:36. Вибухи (як одиничні, так і серіями) чули після 23 години. О 23:11 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав усіх перебувати в укриттях, але не повідомив подробиць про причини вибухів.

Повітряні сили ЗСУ також не уточнювали тип загрози для Харкова. А вже близько першої години ночі вони повідомили про появу в Харківській області “шахедів”.

Безпілотники рухалися в бік Полтавщини. А близько другої ночі активізувалася російська тактична авіація. Станом на 7:17 відбою тривоги не було. Вона триває понад 13 годин.