Главные новости Харькова 26 августа: отбивают налет «шахедов»
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:06
На Харьковщине отбивают налет «шахедов»
Воздушная тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее объявили в 22:52. После 23 в части города и Чугуевском районе слышали взрыв. А после полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении над территорией Украины «шахедов». Массовый налет и сейчас продолжается во всех регионах. Харьковскую область об опасности предупредили в 03:30.
А в 04:43 Воздушные силы проинформировали о массовом взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС. Зафиксировали активность 11 бортов.
О пусках ракет по состоянию на 07:06 не сообщали, однако воздушная тревога — на всей территории страны. ГСЧС предупредила граждан не игнорировать опасность.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 07:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".