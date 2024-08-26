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Главные новости Харькова 26 августа: отбивают налет «шахедов»

Происшествия 07:06   26.08.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 26 августа: отбивают налет «шахедов» Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:06

На Харьковщине отбивают налет «шахедов»

Воздушная тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее объявили в 22:52. После 23 в части города и Чугуевском районе слышали взрыв. А после полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении над территорией Украины «шахедов». Массовый налет и сейчас продолжается во всех регионах. Харьковскую область об опасности предупредили в 03:30.

А в 04:43 Воздушные силы проинформировали о массовом взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС. Зафиксировали активность 11 бортов.

О пусках ракет по состоянию на 07:06 не сообщали, однако воздушная тревога — на всей территории страны. ГСЧС предупредила граждан не игнорировать опасность.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 07:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".