Главные новости Харькова 26 августа: отбивают налет «шахедов»

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07:06

На Харьковщине отбивают налет «шахедов»

Воздушная тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее объявили в 22:52. После 23 в части города и Чугуевском районе слышали взрыв. А после полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении над территорией Украины «шахедов». Массовый налет и сейчас продолжается во всех регионах. Харьковскую область об опасности предупредили в 03:30.

А в 04:43 Воздушные силы проинформировали о массовом взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС. Зафиксировали активность 11 бортов.

О пусках ракет по состоянию на 07:06 не сообщали, однако воздушная тревога — на всей территории страны. ГСЧС предупредила граждан не игнорировать опасность.