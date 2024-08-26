Live
  • Пн 26.08.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.84

Головні новини Харкова 26 серпня: відбивають наліт “шахедів”

Події 07:06   26.08.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 26 серпня: відбивають наліт “шахедів” Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:06

На Харківщині відбивають наліт “шахедів”

Повітряна тривога в Харкові та області тривала всю ніч. Її оголосили о 22:52. Після 23-ї в частині міста та Чугуївському районі чули вибух. А після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про появу над територією України “шахедів”. Масовий наліт і зараз триває у всіх регіонах. Харківську область про небезпеку попередили о 03:30.

А о 04:43 Повітряні сили поінформували про масовий зліт російських бомбардувальників Ту-95МС. Зафіксували активність 11 бортів.

Про пуски ракет станом на 07:06 не повідомляли, проте повітряна тривога – на всій території країни. ДСНС попередила громадян не ігнорувати небезпеку.

Читайте також: Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 26 серпня: відбивають наліт “шахедів”
Головні новини Харкова 26 серпня: відбивають наліт “шахедів”
26.08.2024, 07:06
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
25.08.2024, 04:23
Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
26.08.2024, 06:00
Терехов: чи позначиться енергодецентралізація в Харкові на тарифах на тепло
Терехов: чи позначиться енергодецентралізація в Харкові на тарифах на тепло
25.08.2024, 18:45
Тиждень у Харкові та області почнеться зі спеки до +36: прогноз на 26 серпня
Тиждень у Харкові та області почнеться зі спеки до +36: прогноз на 26 серпня
25.08.2024, 21:00
Зеленський про операцію на Курщині: РФ хотіла окупувати Харків, а потім Суми
Зеленський про операцію на Курщині: РФ хотіла окупувати Харків, а потім Суми
25.08.2024, 15:30

Новини за темою:

19:12
Головні новини Харкова 17 серпня: смертельна ДТП з п’яною за кермом
21:58
Головні новини Харкова 9.08: удар ФАБ-500 – пошкоджена будівля вишу
22:30
Головні новини Харкова 8 серпня: “зникнення” авіації РФ, підземні лікарні
22:18
Головні новини Харкова 7 серпня: наслідки обстрілів, фронт, низка ДТП
22:00
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 26 серпня: відбивають наліт “шахедів”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 07:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".