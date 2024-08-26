Головні новини Харкова 26 серпня: відбивають наліт “шахедів”

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07:06

На Харківщині відбивають наліт “шахедів”

Повітряна тривога в Харкові та області тривала всю ніч. Її оголосили о 22:52. Після 23-ї в частині міста та Чугуївському районі чули вибух. А після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про появу над територією України “шахедів”. Масовий наліт і зараз триває у всіх регіонах. Харківську область про небезпеку попередили о 03:30.

А о 04:43 Повітряні сили поінформували про масовий зліт російських бомбардувальників Ту-95МС. Зафіксували активність 11 бортів.

Про пуски ракет станом на 07:06 не повідомляли, проте повітряна тривога – на всій території країни. ДСНС попередила громадян не ігнорувати небезпеку.