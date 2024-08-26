Головні новини Харкова 26 серпня: відбивають наліт “шахедів”
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:06
На Харківщині відбивають наліт “шахедів”
Повітряна тривога в Харкові та області тривала всю ніч. Її оголосили о 22:52. Після 23-ї в частині міста та Чугуївському районі чули вибух. А після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про появу над територією України “шахедів”. Масовий наліт і зараз триває у всіх регіонах. Харківську область про небезпеку попередили о 03:30.
А о 04:43 Повітряні сили поінформували про масовий зліт російських бомбардувальників Ту-95МС. Зафіксували активність 11 бортів.
Про пуски ракет станом на 07:06 не повідомляли, проте повітряна тривога – на всій території країни. ДСНС попередила громадян не ігнорувати небезпеку.
Читайте також: Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, ГСЧС, новини Харкова, ночь, тревога, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 26 серпня: відбивають наліт “шахедів”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 07:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".