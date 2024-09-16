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Главные новости Харькова 16 сентября: как прошла ночь, сводка Генштаба

Украина 08:19   16.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Главные новости Харькова 16 сентября: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:19

На Купянском направлении произошло 20 атак за сутки — Генштаб

«На Харьковском направлении враг пытался один раз штурмовать в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам и гражданской инфраструктуре города Харькова и населенного пункта Русская Лозовая. На Купянском направлении за сутки произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке  на 08:00 16 сентября.

Под авиаударами за сутки были: Харьков, Русская Лозовая, Купянск, Петропавловка и Ковшаровка.

07:46

Тревогу в Харькове и области включали неоднократно из-за угрозы ракетных и авиаобстрелов

Воздушную тревогу в Харькове и области ночью 16 сентября включили в 00:41. Как сообщали Воздушные силы ВСУ, причиной стала угроза ракетного обстрела.

Отбой прозвучал в 02:22, однако через два часа (в 04:27) тревогу возобновили. На этот раз из-за активности вражеской авиации на северо-востоке страны.

Угроза для прифронтовых восточных областей длилась около полутора часа. В 05:55 на Харьковщине дали отбой. Но в 06:32 тревога прозвучала вновь — по информации ВСУ, из-за ракетной опасности.

Кроме того, в 06:39 добавилась угроза применения баллистики с северо-востока Украины.

В то же время, по сообщениям белгородских telegram-каналов, в Белгороде работала ПВО, есть «прилеты» и пожары. Отбой в Харькове и области прозвучал в 07:35.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 08:19;

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