Головні новини Харкова 16 вересня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:19
На Куп’янському напрямку сталося 20 атак на добу – Генштаб
“На Харківському напрямку ворог намагався один раз штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах та цивільній інфраструктурі міста Харків і населеного пункту Руська Лозова. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової“, — поінформував у зведенні на 08:00 16 вересня Генштаб ЗСУ.
Під авіаударами за добу були: Харків, Руська Лозова, Куп’янськ, Петропавлівка та Ківшарівка.
07:46
Тривогу в Харкові та області включали неодноразово через загрозу ракетних та авіаобстрілів
Повітряну тривогу у Харкові та області вночі 16 вересня включили о 00:41. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, причиною стала загроза ракетного обстрілу.
Відбій пролунав о 02:22, проте за дві години (о 04:27) тривогу відновили. Цього разу через активність ворожої авіації на північному сході країни.
Загроза для прифронтових східних областей тривала близько півтори години. О 05.55 на Харківщині дали відбій. Але о 06:32 тривога пролунала знову – за інформацією ЗСУ, через ракетну небезпеку.
Крім того, о 06.39 додалася загроза застосування балістики з північного сходу України.
Водночас, за повідомленнями білгородських телеграм-каналів, у Бєлгороді працювала ППО, є “прильоти” та пожежі. Відбій у Харкові та області пролунав о 07:35.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 08:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".