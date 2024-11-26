Новости Харькова – главное за 26 ноября: как прошла ночь

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06:58

Ночью на границе Харьковской области летали БПЛА российских оккупантов

Ночью над Украиной кружили десятки «шахедов». На этом фоне на Харьковщине ночь прошла относительно спокойно и тихо. После отбоя в 00:54 прозвучала еще одна тревога, которая длилась около 15 минут. В 01:22 на границе нашей и Сумской области зафиксировали вражеские беспилотники – из-за этого Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в регионе.

В 01:39 небо над Харьковом и областью стало чистым – прозвучал отбой (тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады).