Новости Харькова – главное за 26 ноября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:58
Ночью на границе Харьковской области летали БПЛА российских оккупантов
Ночью над Украиной кружили десятки «шахедов». На этом фоне на Харьковщине ночь прошла относительно спокойно и тихо. После отбоя в 00:54 прозвучала еще одна тревога, которая длилась около 15 минут. В 01:22 на границе нашей и Сумской области зафиксировали вражеские беспилотники – из-за этого Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в регионе.
В 01:39 небо над Харьковом и областью стало чистым – прозвучал отбой (тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады).
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 06:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".