Новини Харкова – головне за 26 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:58

Вночі на кордоні Харківської області літали БПЛА російських окупантів

Вночі над Україною кружляли десятки “шахедів”. На цьому тлі на Харківщині ніч пройшла відносно спокійно та тихо. Після відбою о 00:54 пролунала ще одна тривога, яка тривала близько 15 хвилин. О 01:22 на кордоні нашої та Сумської області зафіксували ворожі безпілотники – через це Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу в регіоні.

О 01:39 небо над Харковом та областю стало чистим – пролунав відбій (тривога досі актуальна для Липецької та Вовчанської громади).