Новини Харкова – головне за 26 листопада: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:58
Вночі на кордоні Харківської області літали БПЛА російських окупантів
Вночі над Україною кружляли десятки “шахедів”. На цьому тлі на Харківщині ніч пройшла відносно спокійно та тихо. Після відбою о 00:54 пролунала ще одна тривога, яка тривала близько 15 хвилин. О 01:22 на кордоні нашої та Сумської області зафіксували ворожі безпілотники – через це Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу в регіоні.
О 01:39 небо над Харковом та областю стало чистим – пролунав відбій (тривога досі актуальна для Липецької та Вовчанської громади).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".