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Новини Харкова – головне за 26 листопада: як минула ніч

Україна 06:58   26.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 26 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:58

Вночі на кордоні Харківської області літали БПЛА російських окупантів

Вночі над Україною кружляли десятки “шахедів”. На цьому тлі на Харківщині ніч пройшла відносно спокійно та тихо. Після відбою о 00:54 пролунала ще одна тривога, яка тривала близько 15 хвилин. О 01:22 на кордоні нашої та Сумської області зафіксували ворожі безпілотники – через це Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу в регіоні. 

О 01:39 небо над Харковом та областю стало чистим – пролунав відбій (тривога досі актуальна для Липецької та Вовчанської громади).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 06:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".