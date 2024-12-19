Новости Харькова — главное 19.12: обстрелы, Зеленского не уволили

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

22:37

Итоги суток в видеодайджесте

20:40

Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков

Представители Национальной скаутской организации «Пласт» передали огонь Терехову и рассказали о его символическом значении как посланника мира, любви и единения.

Традиция передачи огня берет начало в конце 80-х прошлого века. Пластунские организации со всего мира ежегодно проводят международную акцию накануне Рождества. Австрийские скауты берут огонь в Вифлееме и доставляют его самолетом в Австрию, где эстафета передается пластунам из других стран.



Фото: Харьковский горсовет

19:09

Поселок Двуречная в 15:10 атаковали FPV-дроном

Там получила ранения 54-летняя женщина, информируют в облпрокуратуре.

18:20

По поселку Шевченково Купянского района, где три человека погибли и еще столько же пострадали, россияне предварительно ударили ракетой «Искандер-М»

Как сообщают в облуправлении Нацполиции, в результате вражеской атаки около 15 часов повреждены более десяти частных жилых домов, заборы, гаражи.

«Одна гражданская женщина получила не совместимые с жизнью травмы. Еще одна женщина умерла во время транспортировки в медицинское учреждение. Также смертельные травмы получил гражданский мужчина. Еще трое гражданских жителей поселка, среди которых две женщины и один мужчина, получили ранения», — рассказали в полиции.

16:56

Генштаб: на Харьковском направлении без атак, на Купянском – идет бой

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое и Уды, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня, при поддержке авиации, четыре раза пытался продвинуться к украинским позициям в районе Лозовой и Колесниковки, три атаки успешно отбиты, один бой продолжается.

16:02

Одна погибшая и трое раненых: ВС РФ обстреляли Купянщину

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, в результате вражеского обстрела Шевченково одна женщина погибла, ее данные устанавливаются. Еще одна женщина и мужчина получили ранения.

В результате обстрела Двуречной еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали.

15:45

«Добавляет нам много проблем»: как действует враг в районе Волчанска, есть ли успехи

На Волчанском направлении обстановка остается сложной. Враг постоянно обстреливает позиции СОУ и пытается штурмовать малыми группами, однако успехов у россиян нет, рассказал в эфире нацмарафона начальник отдела пограничной службы бригады «ГАРТ» Иван Ковалев.

«Вражеские силы остаются достаточно активными. Постоянно ищут участки для преодоления линии боестолкновения. Тактика противника не изменилась, в основном это малые группы и поддержка артиллерии, минометов и дронов. Больше минометов и БпЛА атакуют преимущественно днем, а дроны активны в темное время суток. Они у врага оснащены приборами ночного видения, это добавляет нам много проблем», — рассказал Ковалев.

Иногда мешают украинским защитникам и погодные условия, продолжает Ковалев. В частности, из-за мороза – быстрее садятся аккумуляторы БпЛА, а туман ограничивает видимость.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

14:48

Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 60 тысяч гривен

По состоянию на 19 декабря в Харьковской области актуальны 2353 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

13:58

Циклон идет на Харьковщину: дорожники подготовились к снегу и гололеду

Снег, сильный ветер, дождь и гололед принесет на Харьковщину циклон, который уже заходит с Полтавщины и Сумщины. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, такая погода в регионе продержится до позднего вечера 19 декабря.

«Дорожники к природным невзгодам уже полностью готовы: специальная техника вышла на дежурство, а в отдельных районах области уже приступила к работе. Проезд по дорогам государственного значения будет обеспечен», — отметили специалисты.

Дорожники просят водителей без необходимости в дорогу не отправляться, а если выхали – не мешать работе спецтехники, быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и выбрать безопасный скоростной режим.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

12:34

Зеленского не уволили: депутаты на Харьковщине не поддержали его решение

Решение мэра Лозовой Сергея Зеленского сложить полномочия не поддержали депутаты во время сессии. Об этом он сообщил в Telegram.

«Большинство депутатов проголосовали против. О дальнейших шагах и решениях сообщу. Лозовая – это Украина! Слава Украине!», – написал мэр Лозовой.

12:02

Почти 300 раз обстреляли россияне позиции СОУ на севере: данные ОТГВ «Харьков»

«На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли три авиаудара с использованием 23 НАР, а также 27 ударов дронами-камикадзе. Совершили 278 обстрелов позиций защитников Украины», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

За сутки ВС РФ потеряли 54 бойца – 16 убитых, 38 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении ВСУ уничтожили 42 единицы техники россиян и 59 укрытий.

09:03

Десять домов разрушены в Циркунах из-за обстрелов – подробности от ГСЧС

В течение суток спасатели тушили пять пожаров, один из них возник из-за «прилетов», уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Около 09:00 накануне россияне ударили по частному сектору в Волчанской громаде. На месте обстрела возник пожар, пишут спасатели.

«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели, работая под постоянной угрозой повторных ударов, оперативно ликвидировали пожар площадью 40 кв. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

А ближе к ночи «прилеты» зафиксировали уже в Циркунах, там также не обошлось без разрушений.

«Около 22:45 оккупанты нанесли удары по поселку Циркуны Харьковского района, повредив 10 частных домовладений. В результате обстрелов 4 человека пострадали», – добавили пожарные.

08:50

«Прилетало» по Харькову и области – ситуация с обстрелами в регионе

Первый утренний удар пришелся в 09:15 по селу Петропавловка в Чугуевском районе. Там вследствие обстрела горела хозпостройка. Днем, в 13:00 россияне атаковали Богодуховский район – в поле упали два беспилотника. Обошлось без жертв.

Уже в 15:00 «прилетело» и по Изюмщине. В селе Загрызово вследствие удара поврежден частный дом.

«22:47 18.12.2024 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Циркуны. В результате обстрела из РСЗО было повреждено 9 частных домовладений. Пострадали три женщины 57, 62, 75 и один 64-летний мужчина», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также он напомнил, что около полудня досталось и Харькову. В Киевском районе вследствие удара БПЛА повреждено гражданское здание.

08:33

Количество штурмов возросло: на Купянщине за сутки было 26 боев – Генштаб

В течение суток РФ продолжила наступать на Харьковском направлении и Купянщине. И пока на севере области количество штурмов уменьшилось – в другой части региона враг активизировался.

По данным Генштаба, на севере области россияне атаковали один раз в районе Волчанска.

«На Купянском направлении количество атак в сутки составило 26. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой», – уточнили в ГШ.

Также под вражескими авиаударами оказались Волчанские Хутора и Уды.

08:19

Ночью по области «прилетели» КАБы – куда попали и какие последствия обстрелов

Враг выпустил по Золочевской громаде КАБы в 03:32.

Ночью по громаде россияне ударили двумя авиабомбами, написали в «Зоре».

«Удары войска РФ наносили авиацией. Предварительно, это были КАБы. Одна авиабомба ударила по открытой местности недалеко от села Уды, а другая вблизи Сосновки, – передает «Зоря».

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

07:08

Удары из артиллерии, угроза беспилотников и активность вражеской авиации: ночь на Харьковщине была «тревожной»

Еще накануне в 19:51 Воздушные силы ВСУ сообщили, что на востоке Харьковской области замечен российский БПЛА, прозвучала тревога.

Несколько часов беспилотники кружили над нашим и соседними регионами, пока около 22:30 в Харькове не раздались взрывы. Как оказалось, армия РФ наносила удары неподалеку от населенного пункта Циркуны Харьковского района. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, оккупанты били из артиллерии, хотя в ВСУ сообщали лишь об угрозе беспилотников.

Отбой на Харьковщине прозвучал в 01:41. Уже в 02:55 тревогу возобновили – на северо-востоке заметили активность вражеской авиации.

Тревога длилась до самого утра, а отбой в Харькове и области (кроме Волчанской и Липецкой громады) дали в 06:47.