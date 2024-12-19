Новини Харкова — головне 19.12: обстріли, Зеленського не звільнили

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:37

Підсумки доби у відеодайджесті

20:40

Вифлеємський вогонь миру привезли в Харків

Представники Національної скаутської організації “Пласт” передали вогонь Терехову і розповіли про його символічне значення як посланця миру, любові та єднання.

Традиція передачі вогню бере початок наприкінці 80-х минулого століття. Пластунські організації з усього світу щорічно проводять міжнародну акцію напередодні Різдва. Австрійські скаути беруть вогонь у Вифлеємі та доправляють його літаком до Австрії, де естафета передається пластунам з інших країн.



Фото: Харківська міськрада

19:09

Селище Дворічна о 15:10 атакували FPV-дроном

Там отримала поранення 54-річна жінка, інформують в облпрокуратурі.

18:20

По селищу Шевченкове Куп’янського району, де троє людей загинули та ще стільки ж постраждали, росіяни попередньо вгатили ракетою «Іскандер-М»

Як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, внаслідок ворожої атаки близько 15-ї години пошкоджені понад десять приватних житлових будинків, паркани, гаражі.

“Одна цивільна жінка дістала не сумісні з життям травми. Ще одна жінка померла під час транспортування до медичного закладу. Також смертельні травми отримав цивільний чоловік. Ще троє цивільних мешканців селища, серед яких дві жінки та один чоловік, дістали поранень”, – розповіли в поліції.

16:56

Генштаб: на Харківському напрямку без атак, на Куп’янському – йде бій

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе та Уди, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня, за підтримки авіації, чотири рази намагався просунутися до українських позицій в районі Лозової та Колісниківки, три атаки успішно відбиті, один бій триває.

16:02

Одна загибла та троє поранених: ЗС РФ обстріляли Куп’янщину

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожого обстрілу Шевченкового одна жінка загинула, її дані встановлюються. Ще одна жінка та чоловік – отримали поранення.

Внаслідок обстрілу Дворічної ще одна жінка отримала поранення, її шпиталізували.

15:45

«Додає нам багато проблем»: як діє ворог в районі Вовчанська, чи є успіхи

На Вовчанському напрямку обстановка залишається складною. Ворог постійно обстрілює позиції СОУ та намагається штурмувати малими групами, однак успіхів у росіян немає, розповів в етері нацмарафону начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов.

«Ворожі сили залишаються досить активними. Постійно шукають ділянки для подолання лінії боєзіткнення. Тактика противника не змінилася, здебільшого це малі групи та підтримка артилерії, мінометів та дронів. Більше мінометів і БпЛА атакують переважно вдень, а дрони активні в темний час доби. Вони у ворога оснащені приладами нічного бачення, це додає нам багато проблем», – розповів Ковальов.

Іноді заважають українським захисникам і погодні умови, продовжує Ковальов. Зокрема, через мороз – швидше сідають акумулятори БпЛА, а туман обмежує видимість.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

14:48

Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 18 до 60 тисяч гривень

Станом на 19 грудня у Харківській області актуальні 2353 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

13:58

Циклон йде на Харківщину: дорожники підготувались до снігу й ожеледиці

Сніг, сильний вітер, дощ та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який вже заходить з Полтавщини та Сумщини. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, така погода у регіоні протримається до пізнього вечора 19 грудня.

«Дорожники до природних негараздів вже повністю готові: спеціальна техніка вийшла на чергування, а в окремих районах області вже стала до роботи. Проїзд дорогами державного значення буде забезпечено», – зазначили фахівці.

Дорожники просять водіїв без нагальної потреби в дорогу не вирушати, а якщо виїхали – не заважати роботі спецтехніки, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обрати безпечний швидкісний режим.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

12:34

Зеленського не звільнили: депутати на Харківщині не підтримали його рішення

Рішення мера Лозової Сергія Зеленського скласти повноваження не підтримали депутати під час сесії. Про це він повідомив у мережі «Телеграм».

«Більшість депутатів проголосували проти. Про подальші кроки та рішення повідомлю. Лозова – це Україна! Слава Україні!», – написав мер Лозової.

12:02

Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції СОУ на півночі: дані ОТУВ «Харків»

«На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали три авіаудари із використанням 23 НАР, а також 27 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 278 обстрілів позицій захисників України», – повідомили в ОТУВ «Харків».

За добу ЗС РФ втратили 54 бійці – 16 убитих, 38 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ЗСУ знищили 42 одиниці техніки росіян та 59 укриттів.

09:03

Десять будинків зруйновані в Циркунах через обстріли – подробиці від ДСНС

Протягом доби рятувальники гасили п’ять пожеж, одна з них виникла через “прильоти”, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Близько 09:00 напередодні росіяни вдарили по приватному сектору у Вовчанській громаді. На місці обстрілу виникла пожежа, пишуть рятувальники.

“В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Рятувальники, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу площею 40 м кв. Жертв та постраждалих немає”, – уточнили у ДСНС.

А ближче до ночі “прильоти” зафіксували вже у Циркунах, там також не обійшлося без руйнувань.

“Близько 22:45 окупанти завдали ударів по селищу Циркуни Харківського району, пошкодивши 10 приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілів 4 людей постраждали“, – додали пожежники.

08:50

“Прилітало” по Харкову та області – ситуація з обстрілами в регіоні

Перший ранковий удар припав о 09:15 по селу Петропавлівка у Чугуївському районі. Там внаслідок обстрілу горіла господарська споруда. Вдень, о 13:00 росіяни атакували Богодухівський район – у полі впали два безпілотники. Обійшлося без жертв.

Вже о 15:00 “прилетіло” і по Ізюмщині. У селі Загризове внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.

“22:47 18.12.2024 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Постраждали три жінки 57, 62, 75 та один 64-річний чоловік.“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також він нагадав, що близько полудня дісталося і Харкову. У Київському районі внаслідок удару БПЛА пошкоджена цивільна будівля.

08:33

Кількість штурмів зросла: на Куп’янщині за добу було 26 боїв – Генштаб

Протягом доби РФ продовжила наступати на Харківському напрямку та Куп’янщині. І поки на півночі області кількість штурмів зменшилася – в іншій частині регіону ворог активізувався.

За даними Генштабу, на півночі області росіяни атакували один раз у районі Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової“, – уточнили у ГШ.

Також під ворожими авіаударами опинилися Вовчанські Хутори та Уди.

08:19

Вночі по області “прилетіли” КАБи – куди влучили та які наслідки обстрілів

Ворог випустив по Золочівській громаді КАБи о 03:32.

Вночі по громаді росіяни вдарили двома авіабомбами, написали в “Зорі”.

“Удари війська рф завдавали авіацією. Попередньо це були КАБи. Одна авіабомба вдарила по відкритій місцевості неподалік села Уди, а інша поблизу Соснівки”, – передає “Зоря”.

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

07:08

Удари з артилерії, загроза безпілотників та активність ворожої авіації: ніч на Харківщині була «тривожною»

Ще напередодні о 19:51 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на сході Харківської області зʼявився російський БПЛА, пролунала тривога.

Кілька годин безпілотники кружляли над нашим та сусідніми регіонами, доки близько 22:30 у Харкові не пролунали вибухи. Як виявилося, армія РФ завдавала ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, окупанти били з артилерії, хоча у ЗСУ повідомляли лише про загрозу безпілотників.

Відбій на Харківщині пролунав о 01.41. Вже о 02:55 тривогу відновили – на північному сході помітили активність ворожої авіації.

Тривога тривала до самого ранку, а відбій у Харкові та області (крім Вовчанської та Липецької громади) дали о 06:47.