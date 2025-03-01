Новости Харькова — главное 1 марта: город под атакой БпЛА
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:32
Не меньше восьми беспилотников ударили по Харькову — Синегубов
«Все – исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы. Десятки поврежденных домов, на нескольких местах попадания возникли пожары зданий и автомобилей», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он уточнил, что ребенок поранен стеклом.
00:13
Харьков атакуют российские беспилотники
В Харькове продолжают греметь взрывы. Воздушная тревога в городе объявлена с 19:45 28 февраля из-за активности российских БпЛА. Около 23:00 начались взрывы. Руководство города и области информирует о «прилетах» в центральной части Харькова.
Известно об ударах «шахедов» по Шевченковскому, Киевскому и Холодногорскому районам. Информацию о пострадавших уточняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, обстрел, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 00:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".