Новости Харькова — главное 1 марта: город под атакой БпЛА

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:32

Не меньше восьми беспилотников ударили по Харькову — Синегубов

«Все – исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы. Десятки поврежденных домов, на нескольких местах попадания возникли пожары зданий и автомобилей», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что ребенок поранен стеклом.

00:13

Харьков атакуют российские беспилотники

В Харькове продолжают греметь взрывы. Воздушная тревога в городе объявлена с 19:45 28 февраля из-за активности российских БпЛА. Около 23:00 начались взрывы. Руководство города и области информирует о «прилетах» в центральной части Харькова.

Известно об ударах «шахедов» по Шевченковскому, Киевскому и Холодногорскому районам. Информацию о пострадавших уточняют.