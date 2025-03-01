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Новости Харькова — главное 1 марта: город под атакой БпЛА

Происшествия 00:32   01.03.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 1 марта: город под атакой БпЛА Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:32

Не меньше восьми беспилотников ударили по Харькову — Синегубов

«Все – исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы. Десятки поврежденных домов, на нескольких местах попадания возникли пожары зданий и автомобилей», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что ребенок поранен стеклом.

00:13

Харьков атакуют российские беспилотники

В Харькове продолжают греметь взрывы. Воздушная тревога в городе объявлена с 19:45 28 февраля из-за активности российских БпЛА. Около 23:00 начались взрывы. Руководство города и области информирует о «прилетах» в центральной части Харькова.

Известно об ударах «шахедов» по Шевченковскому, Киевскому и Холодногорскому районам. Информацию о пострадавших уточняют.

Читайте также: Новости Харькова — главное 28 февраля: приехали специалисты ЮНЕСКО, взрывы

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 00:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".