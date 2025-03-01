Новини Харкова – головне 1 березня: місто під атакою БпЛА
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
00:32
Не менше восьми безпілотників ударили по Харкову – Синєгубов
“Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони. Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів”, — написав Синєгубов.
Він уточнив, що дитина поранена склом.
00:13
Харків атакують російські безпілотники
У Харкові продовжують гриміти вибухи. Повітряна тривога в місті оголошена з 19:45 28 лютого через активність російських БпЛА. Близько 23:00 розпочалися вибухи. Керівництво міста та області інформує про “прильоти” в центральній частині Харкова.
Відомо про удари “шахедів” по Шевченківському, Київському та Холодногірському районах. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 00:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".