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Новини Харкова – головне 1 березня: місто під атакою БпЛА

Події 00:32   01.03.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 1 березня: місто під атакою БпЛА Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:32

Не менше восьми безпілотників ударили по Харкову – Синєгубов

“Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони. Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів”, — написав Синєгубов.

Він уточнив, що дитина поранена склом.

00:13

Харків атакують російські безпілотники

У Харкові продовжують гриміти вибухи. Повітряна тривога в місті оголошена з 19:45 28 лютого через активність російських БпЛА. Близько 23:00 розпочалися вибухи. Керівництво міста та області інформує про “прильоти” в центральній частині Харкова.

Відомо про удари “шахедів” по Шевченківському, Київському та Холодногірському районах. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 00:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".