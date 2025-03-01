Новини Харкова – головне 1 березня: місто під атакою БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:32

Не менше восьми безпілотників ударили по Харкову – Синєгубов

“Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони. Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів”, — написав Синєгубов.

Він уточнив, що дитина поранена склом.

00:13

Харків атакують російські безпілотники

У Харкові продовжують гриміти вибухи. Повітряна тривога в місті оголошена з 19:45 28 лютого через активність російських БпЛА. Близько 23:00 розпочалися вибухи. Керівництво міста та області інформує про “прильоти” в центральній частині Харкова.

Відомо про удари “шахедів” по Шевченківському, Київському та Холодногірському районах. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.