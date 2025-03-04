Новости Харькова — главное за 4 марта: как прошла ночь

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07:09

Ночью регион вновь атаковали российские беспилотники

Накануне вечером Воздушные силы ВСУ традиционно предупредили об угрозе ударов БпЛА в Харькове и области. В 20:37 прозвучала тревога.

До полуночи ситуация оставалась неизменной – над регионом летали беспилотники, сохранялась угроза обстрела. А в 23;36 защитники неба предупредили, что один из дронов взял курс на Харьков.

Отбой тревоги прозвучал лишь под утро – его объявили в 03:46. До этого в небе над Харьковщиной регулярно фиксировали вражеские БпЛА.