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Новости Харькова — главное за 4 марта: как прошла ночь

Украина 07:09   04.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 4 марта: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:09

Ночью регион вновь атаковали российские беспилотники

Накануне вечером Воздушные силы ВСУ традиционно предупредили об угрозе ударов БпЛА в Харькове и области. В 20:37 прозвучала тревога.

До полуночи ситуация оставалась неизменной – над регионом летали беспилотники, сохранялась угроза обстрела. А в 23;36 защитники неба предупредили, что один из дронов взял курс на Харьков.

Отбой тревоги прозвучал лишь под утро – его объявили в 03:46. До этого в небе над Харьковщиной регулярно фиксировали вражеские БпЛА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".