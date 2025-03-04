Новости Харькова — главное за 4 марта: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:09
Ночью регион вновь атаковали российские беспилотники
Накануне вечером Воздушные силы ВСУ традиционно предупредили об угрозе ударов БпЛА в Харькове и области. В 20:37 прозвучала тревога.
До полуночи ситуация оставалась неизменной – над регионом летали беспилотники, сохранялась угроза обстрела. А в 23;36 защитники неба предупредили, что один из дронов взял курс на Харьков.
Отбой тревоги прозвучал лишь под утро – его объявили в 03:46. До этого в небе над Харьковщиной регулярно фиксировали вражеские БпЛА.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".