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Новини Харкова — головне за 4 березня: як минула ніч

Україна 07:09   04.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 4 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:09

Вночі регіон знову атакували російські безпілотники

Напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ традиційно попередили про загрозу ударів БпЛА у Харкові та області. О 20:37 пролунала тривога.

До опівночі ситуація залишалася незмінною – над регіоном літали безпілотники, зберігалася загроза обстрілу. А о 23;36 захисники неба попередили, що один із дронів узяв курс на Харків.

Відбій тривоги пролунав лише під ранок – його оголосили о 03:46. До цього в небі над Харківщиною регулярно фіксували ворожі БпЛА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 07:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".