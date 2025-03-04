Новини Харкова — головне за 4 березня: як минула ніч

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07:09

Вночі регіон знову атакували російські безпілотники

Напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ традиційно попередили про загрозу ударів БпЛА у Харкові та області. О 20:37 пролунала тривога.

До опівночі ситуація залишалася незмінною – над регіоном літали безпілотники, зберігалася загроза обстрілу. А о 23;36 захисники неба попередили, що один із дронів узяв курс на Харків.

Відбій тривоги пролунав лише під ранок – його оголосили о 03:46. До цього в небі над Харківщиною регулярно фіксували ворожі БпЛА.