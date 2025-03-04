Новини Харкова — головне за 4 березня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:09
Вночі регіон знову атакували російські безпілотники
Напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ традиційно попередили про загрозу ударів БпЛА у Харкові та області. О 20:37 пролунала тривога.
До опівночі ситуація залишалася незмінною – над регіоном літали безпілотники, зберігалася загроза обстрілу. А о 23;36 захисники неба попередили, що один із дронів узяв курс на Харків.
Відбій тривоги пролунав лише під ранок – його оголосили о 03:46. До цього в небі над Харківщиною регулярно фіксували ворожі БпЛА.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".