Новости Харькова — главное за 15 апреля: как прошла ночь

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07:01

Под утро тревогу объявили из-за КАБов

Ночью в Харькове дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз коротко — с 01:07 по 01:20. В 05:43 прозвучала тревога, которая длится до сих пор (по состоянию на 07:01). Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов российской авиацией.

Взрывов в течение ночи в городе не было.