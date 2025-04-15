Новости Харькова — главное за 15 апреля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:01
Под утро тревогу объявили из-за КАБов
Ночью в Харькове дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз коротко — с 01:07 по 01:20. В 05:43 прозвучала тревога, которая длится до сих пор (по состоянию на 07:01). Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов российской авиацией.
Взрывов в течение ночи в городе не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 07:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".