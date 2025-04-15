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Новости Харькова — главное за 15 апреля: как прошла ночь

Происшествия 07:01   15.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 15 апреля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:01

Под утро тревогу объявили из-за КАБов

Ночью в Харькове дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз коротко — с 01:07  по 01:20. В 05:43 прозвучала тревога, которая длится до сих пор (по состоянию на 07:01). Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов российской авиацией.

Взрывов в течение ночи в городе не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 07:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".