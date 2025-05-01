Новости Харькова — главное за 1 мая: взрыв, как прошла ночь, фронт

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

8:03

Россияне подступают к Харьковщине с Донетчины — информация ISW по фронтам

Российские войска 30 апреля, по данным американского Института изучения войны, не имели продвижения в пределах Харьковской области, при этом у них есть успехи вблизи админграницы с регионом, в Донецкой области.

▪️На Харьковском направлении военные РФ атаковали в районе Волчанска, но не продвинулись.

▪️На Купянском направлении россияне атаковали возле Каменки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Новоосиново и также не продвинулись.

▪️На Боровском направлении военные РФ штурмовали у Загрызово, Новой Кругляковки и Новосергеевки, но не достигли подтвержденных успехов.

▪️А вот на Лиманском направлении успехи у россиян есть — в поселке Новое Донецкой области, недалеко от админграницы с Харьковщиной.

«На геолокационных снимках, опубликованных 30 апреля, видно, как российские войска размахивают флагом в западной и центральной частях Нового, что указывает на то, что они недавно захватили этот населенный пункт», — пишут аналитики.

7:20

Взрыв прогремел в Харькове около 20:30 30 апреля

В Немышлянском районе (Кулиничи) произошел взрыв взрывоопасного устройства неустановленного типа. Двое гражданских получили минно-взрывные травмы средней степени тяжести, сообщили в Центре координации противоминной деятельности при ХОВА.

В ведомстве напоминают о высоком уровне минной опасности в регионе. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо обратиться по телефону «горячей линии» 0800 33 10 40, 101 или 102.

7:00

В Харькове БпЛА «Молния» влетел в АЗС

В Киевском районе Харькова вечером 30 апреля зафиксировали попадание БпЛА в АЗС, предварительно «Молнии». На месте возник пожар, сообщил мэр Игорь Терехов.

В 2:49 1 мая Воздушные силы предупреждали о «Шахеде» над Харьковом, а в 3:31 — о группе БпЛА в направлении города.