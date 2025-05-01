Новости Харькова — главное за 1 мая: взрыв, как прошла ночь, фронт
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
8:03
Россияне подступают к Харьковщине с Донетчины — информация ISW по фронтам
Российские войска 30 апреля, по данным американского Института изучения войны, не имели продвижения в пределах Харьковской области, при этом у них есть успехи вблизи админграницы с регионом, в Донецкой области.
▪️На Харьковском направлении военные РФ атаковали в районе Волчанска, но не продвинулись.
▪️На Купянском направлении россияне атаковали возле Каменки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Новоосиново и также не продвинулись.
▪️На Боровском направлении военные РФ штурмовали у Загрызово, Новой Кругляковки и Новосергеевки, но не достигли подтвержденных успехов.
▪️А вот на Лиманском направлении успехи у россиян есть — в поселке Новое Донецкой области, недалеко от админграницы с Харьковщиной.
«На геолокационных снимках, опубликованных 30 апреля, видно, как российские войска размахивают флагом в западной и центральной частях Нового, что указывает на то, что они недавно захватили этот населенный пункт», — пишут аналитики.
7:20
Взрыв прогремел в Харькове около 20:30 30 апреля
В Немышлянском районе (Кулиничи) произошел взрыв взрывоопасного устройства неустановленного типа. Двое гражданских получили минно-взрывные травмы средней степени тяжести, сообщили в Центре координации противоминной деятельности при ХОВА.
В ведомстве напоминают о высоком уровне минной опасности в регионе. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо обратиться по телефону «горячей линии» 0800 33 10 40, 101 или 102.
7:00
В Харькове БпЛА «Молния» влетел в АЗС
В Киевском районе Харькова вечером 30 апреля зафиксировали попадание БпЛА в АЗС, предварительно «Молнии». На месте возник пожар, сообщил мэр Игорь Терехов.
В 2:49 1 мая Воздушные силы предупреждали о «Шахеде» над Харьковом, а в 3:31 — о группе БпЛА в направлении города.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: взрыв, главные новости, новости, новости Харькова, прилеты, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 1 мая: взрыв, как прошла ночь, фронт»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 08:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".