Новости Харькова — главное 2 октября: бои в Купянске

Украина 07:23   02.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 2 октября: бои в Купянске

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:25

Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW

Оккупанты заявляли о продвижении в южную сторону Купянска. Информация, отметили аналитики Института изучения войны (ISW), оказалась неправдивой.

«Российские войска атаковали в самом Купянске, северо-восточнее Купянска близ Каменки, восточнее Купянска близ Петропавловки и юго-восточнее Купянска близ Песчаного 30 сентября и 1 октября. Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали на юге Купянска и вблизи Мирового (к северо-западу от Купянска) и Соболевки (к западу от Купянска)», – передают в ISW.

Также враг утверждал, что ВС РФ оккупировали часть земель на левом берегу реки Волчья, а также вблизи Синельниково.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись юго-западнее Зеленого Гая и в восточной части Боровской Андреевки (обе к северо-востоку от Боровой)», – уточнили эксперты.

Читайте также: Сегодня 2 октября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
