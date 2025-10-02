Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську

Україна 07:23   02.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:25

Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW

Окупанти заявляли про просування у південну сторону Куп’янська. Інформація, зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), виявилася неправдивою.

«Російські війська атакували в самому Куп’янську, на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки і на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного 30 вересня і 1 жовтня. Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували на півдні Куп’янська та поблизу Мирового (на північний захід від Куп’янська) та Соболівки (на захід від Куп’янська)», – передають в ISW.

Також ворог стверджував, що ЗС РФ окупували частину земель на лівому березі річки Вовча, а також поблизу Синельникового.

«Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на південний захід від Зеленого Гаю та у східній частині Борівської Андріївки (обидві на північний схід від Борової)», – уточнили експерти.

Читайте також: Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську
Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську
02.10.2025, 07:23
Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW
Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW
02.10.2025, 07:12
Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії
02.10.2025, 06:00
Куп’янськ і Вакуленко герої, наслідки атак РФ на Харків – підсумки 1 жовтня📹
Куп’янськ і Вакуленко герої, наслідки атак РФ на Харків – підсумки 1 жовтня📹
01.10.2025, 23:19
Ракетний удар росіян по Балаклії: загибла і 10 поранених
Ракетний удар росіян по Балаклії: загибла і 10 поранених
01.10.2025, 22:57
Алею пам’яті відкрили у Харкові в День захисників і захисниць України (фото)
Алею пам’яті відкрили у Харкові в День захисників і захисниць України (фото)
01.10.2025, 20:58

Новини за темою:

01.10.2025
Куп’янськ і Вакуленко герої, наслідки атак РФ на Харків – підсумки 1 жовтня📹
01.10.2025
Новини Харкова — головне 1 жовтня: удари КАБ, Куп’янськ – місто-герой
30.09.2025
Новини Харкова — головне 30 вересня: нальоти “шахедів”, постраждав рятувальник
26.09.2025
Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня
26.09.2025
Новини Харкова — головне 26 вересня: повернули світло, борги за “комуналку”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 07:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".