Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську

07:25

Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW

Окупанти заявляли про просування у південну сторону Куп’янська. Інформація, зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), виявилася неправдивою.

«Російські війська атакували в самому Куп’янську, на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки і на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного 30 вересня і 1 жовтня. Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували на півдні Куп’янська та поблизу Мирового (на північний захід від Куп’янська) та Соболівки (на захід від Куп’янська)», – передають в ISW.

Також ворог стверджував, що ЗС РФ окупували частину земель на лівому березі річки Вовча, а також поблизу Синельникового.

«Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на південний захід від Зеленого Гаю та у східній частині Борівської Андріївки (обидві на північний схід від Борової)», – уточнили експерти.