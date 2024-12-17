Новини Харкова — головне за 17.12: “полювали” на F-16, атака на Золочівщину

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:56

Золочівську громаду ввечері ворог атакував вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ

Щонайменше вісім КАБів скинула авіація РФ на Богодухівський район у період з 19:50 до 20:40, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, окупанти зокрема вдарили авіабомбою по Золочеву. Пошкоджений приватний будинок. Поранення отримав 76-річний чоловік.

Як інформує «Зоря-news» з посиланням на начальника Золочівської СВА Віктора Коваленка:

▪️О 19:50 авіація РФ скинула КАБ на відкриту місцевість у селі Березівка та ще два КАБи – неподалік Чорноглазівки.

▪️О 20:00 двома КАБами ворог вдарив по околиці селища Золочів.

▪️О 20:08 керована авіабомба влучила по відкритій місцевості неподалік села Сніги.

▪️О 20:35 КАБ впав на околицях Золочева та ще один влучив в дорожнє покриття у селищі. Пошкоджені п’ять приватних будинків.

▪️Ворог завдавав ударів попередньо з РСЗВ – випустив три ракети. Частково пошкоджені два приватні будинки.

▪️Окупанти атакували двома “шахедами”. Пошкоджені два приватні доми. Поранення отримав чоловік 1948 року народження. Пошкоджені газо- та енергомережі.

21:54

Підсумки доби у відеодайджесті

21:51

Дивитись графік руху поїздів у метро тепер можна у телеграмі

Така функція з’явилася в чатботі «Харків – твій дім», повідомила пресслужба міськради.

На початку користування сервісом необхідно обрати розклад для будніх або для вихідних днів, далі – одну з трьох ліній: Холодногірсько-заводську, Салтівську або Олексіївську, а після цього – станцію та напрямок руху.

Розклад поїздів доступний для таких часових інтервалів: 5:00-8:00, 9:00-12:00, 13:00-16:00 та 17:00-21:00.

«Наприклад, ви хочете дізнатися розклад руху поїздів зі станції «Історичний музей» у напрямку «Салтівської» на вихідні з 9:00 до 12:00. За кілька кліків ви отримаєте точний розклад поїздів для цього періоду», – пояснили у мерії.

17:27

Окупанти продовжують атакувати в районі Лозової на Куп’янському напрямку

Як інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00, район села Вовчанські Хутори на півночі Харківщини зазнав ворожих авіаударів некерованими ракетами.

16:19

«Полювали» на F-16 і ППО: серед затриманих по всій країні – житель Харківщини

СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ в Україні. Фігуранти шпигували за Силами оборони одразу у п’ятьох регіонах. За результатами спецоперації викриті 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них – дезертири.

«Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині», – зазначили правоохоронці.

В СБУ додали, що до співпраці з РФ він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією окупантів, могли базуватися літаки F-16.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за двома статтями ККУ.

14:47

«Маскувались під дощем і снігом»: як РФ штурмує на півночі Харківщини взимку

«Вчора вони (окупанти – ред.) намагалися наступати і для цього вони застосували чотири ББМ та десять авто. І мають результати – ця техніка спалена. Оскільки вчора був дуже сильний сніг на Харківщині, дощ і вони намагалися, маскуючись під цим дощем, снігом, підійти впритул до позицій захисників України. Були вчасно виявлені та знищені, не доходячи до лінії оборони», – зазначив речник ОТУВ «Харків» Євгеній Романов в етері нацмарафону.

13:04

Літня навідниця: 64-річна жителька Харківщина, яка «зливала» в РФ дані про СОУ, отримала вирок

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, окупанти дистанційно залучили фігурантку до співпраці у березні через месенджер «Телеграм». Представники РФ обіцяли жінці допомогу у виїзді на територію держави-агресорки, а також допомогу у лікуванні її онуки в одній з московських лікарень.

«Натомість окупанти вимагали повідомляти їм інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ та місця дислокації військових формувань на одному з найгарячіших напрямків фронту – Лиманському», – додали в СБУ.

Жінка обходила територію населеного пункту і приховано фіксувала місця розміщення українських воїнів. Також вона випитувала потрібну інформацію у своїх односельців.

Її визнали винною за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Враховуючи похилий вік жінки, їй призначили шість років тюрми.

12:21

Ворог штурмував в районі Козачої Лопані – ОТУВ «Харків» про ситуацію

За даними ОТУВ «Харків», ворог три рази проводив наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані. Окупанти завдали 45 ударів дронами-камікадзе та здійснили 296 обстрілів позицій СОУ.

Втрати ворога за минулу добу склали 52 особи, з них безповоротні – 15, санітарні – 37. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: чотири ББМ, десять авто, три одиниці спецтехніки та 25 БпЛА.

Знищено: 55 укриттів для особового складу та місце зберігання боєприпасів.

12:09

Ціни на ялинки у Харкові за рік зросли на 30-40%: де купити, повідомили у мерії

Станом на 17 грудня у Харкові працюють 65 майданчиків, де можна придбати ялинки. Крім цього, купити хвойні можна на території деяких ринків, повідомили у Харківській міськраді.

В асортименті представлені сосна звичайна, сосна норвезька, ялини, а також композиції та вінки з гілок, зазначили у мерії. За даними ХМР, сосна звичайна залежно від розміру коштує в середньому 500-1000 грн, норвезька – 2000-5000 грн. Вартість набірної ялинки на підставці становить орієнтовно 250-300 грн.

«Порівняно з передноворічним періодом минулого року ціни на ялинки зросли в середньому на 30-40%», – заявили у мерії.

Штучні ялинки коштують від 150 грн за метрову сосну без декору до 11 тис. грн за литу ялинку 2,5 м.

11:12

Ішла в навушниках: дівчинка потрапила під електричку в Харківській області

Подія сталася напередодні об 11:00, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

13-річну дівчинку збили на перегоні “Мерефа-Бірки” у Харківському районі.

“Попередньо встановлено, що дівчинка перебувала в навушниках. На переході вона пропускала електричку, яка рухалась на Мерефу, та не звернула увагу на звуковий сигнал дрезини. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг запобігти зіткненню. Потерпілою виявилась 13-річна мешканка міста Мерефа”, – розповіли поліцейські.

Дівчинка вижила і зараз перебуває у лікарні у важкому стані. Тим часом копи вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 – це “порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту”.

09:12

Двоє загиблих, пожежа на території лікувального закладу: наслідки «прильотів»

Вночі, о 02:02, росіяни вдарили по Куп’янську. Удар у місті зафіксували на території лікувального закладу, там горіла зруйнована господарська споруда.

Напередодні окупанти також били по Куп’янському району. Спочатку ворог обстріляв село Нечволодівку.

“17:08 Куп’янський р-н, Кіндрашівська громада, с. Нечволодівка. Горів будинок внаслідок обстрілу. 19:20 — 20:12 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

08:53

ДСНС: два чоловіки постраждали у вогні, в області було три пожежі через удари

Загалом у рятувальників було 17 оперативних виїздів, дев’ять із них – на ліквідацію пожеж у регіоні.

“За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі від ворожих обстрілів у Куп’янському районі. Горіли: приватний будинок на площі 70 м кв. у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади, приватний будинок на площі 80 м кв. та господарча споруда площею 300 м кв. за різними адресами у м. Куп’янськ. Ці пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих”, – написали у ДСНС.

Окрім того, у Богодухівському районі горів приватний будинок, є постраждалі.

“Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла об 11:59 у селі Городнє Богодухівського району постраждали 2 чоловіки: 1985 та 1987 років народження. На території приватного домоволодіння горіла літня кухня, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 70 м кв. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється”, – додали рятувальники.

08:33

Синєгубов: пораненого напередодні в Куп’янську не встигли довезти до лікарні

“Прильоти” в Куп’янську зафіксували 16 грудня близько 20:00.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих через удар збільшилася. Поранений чоловік помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо, напередодні увечері у Куп’янську пролунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на той момент було відомо про 53-річного загиблого чоловіка та 64-річного пораненого. Пізніше в облпрокуратурі уточнили, що росіяни били із РСЗВ «Ураган».

08:15

ГШ: понад чотири тис. разів ударила РФ по позиціях ЗСУ, задіяла дві тис. БПЛА

На Харківському напрямку війська РФ намагалися наступати тричі в районі Глибокого та Козачої Лопані, передають у Генштабі ЗСУ. Тим часом на Куп’янщині українські захисники стримали чотири штурми ворога.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки“, – написали в ГШ.

Також у Генштабі поінформували про обстріли наших позицій по всій лінії фронту.

“За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 24 авіаційних удари, скинувши 30 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2202 дронів-камікадзе”, – додали у ГШ.

06:58

Вранці над Харківщиною кружляли ворожі БПЛА, а вночі окупанти запускали балістику

Вночі, о 01:49, у низці областей України, зокрема й на Харківщині, оголосили повітряну тривогу. Для всіх цих регіонів виникла загроза удару балістики, пояснили у ЗСУ.

О 02:19 пролунав відбій і до самого ранку на Харківщині було тихо. Тривогу відновили лише о 06:01. На цей раз через ударні БПЛА, які з’явилися на північному заході регіону.

Трохи згодом українські захисники помітили безпілотники й у сусідніх областях.

О 06:39 дрони кружляли вже лише на Харківщині та Полтавщині.

Станом на 06:58 відбою тривоги в нашому регіоні досі немає.