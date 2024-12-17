Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

22:56

Золочевскую громаду вечером враг атаковал восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО

По меньшей мере восемь КАБов сбросила авиация РФ на Богодуховский район в период с 19:50 до 20:40, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, оккупанты в частности ударили авиабомбой по Золочеву. Поврежден частный дом. Ранения получил 76-летний мужчина.

Как информирует «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской ПВА Виктора Коваленко:

▪️В 19:50 авиация РФ сбросила КАБ на открытую местность в селе Березовка и еще два КАБа — неподалеку Черноглазовки.

▪️В 20:00 двумя КАБами враг ударил по окраине поселка Золочев.

▪️В 20:08 корректируемая авиабомба упала на открытой местности недалеко от села Снеги.

▪️В 20:35 КАБ упал в окрестностях Золочева и еще один попал в дорожное покрытие в поселке. Повреждены пять частных домов.

▪️Враг также наносил удары из РСЗО — выпустил три ракеты. Частично повреждены два частных дома.

▪️Кроме этого, оккупанты атаковали двумя «Шахедами». Повреждены два частных дома. Ранения получил мужчина 1948 года рождения. Повреждены газо- и энергосети.

21:54

Итоги суток в видеодайджесте

21:51

Смотреть график движения поездов в метро теперь можно в Telegram

Такая функция появилась в чат-боте «Харьков — твой дом», сообщила пресс-служба горсовета.

В начале пользования сервисом необходимо выбрать расписание для будних или для выходных дней, далее — одну из трех линий: Холодногорско-заводскую, Салтовскую или Алексеевскую, а после этого — станцию и направление движения.

Расписание поездов доступно для таких временных интервалов: 5:00-8:00, 9:00-12:00, 13:00-16:00 и 17:00-21:00.

«Например, вы хотите узнать расписание движения поездов со станции «Исторический музей» в направлении «Салтовской» на выходные с 9:00 до 12:00. За несколько кликов вы получите точное расписание поездов для этого периода», — пояснили в мэрии.

17:27

Оккупанты продолжают атаковать в районе Лозовой на Купянском направлении

Как информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00, район села Волчанские Хутора на севере Харьковщины подвергся вражеским авиаударам неуправляемыми ракетами.

16:19

«Охотились» на F-16 и ПВО: среди задержанных по всей стране – житель Харьковщины

СБУ разоблачила крупнейшую сеть агентов РФ в Украине. Фигуранты шпионили за Силами обороны сразу в пяти регионах. По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них – дезертиры.

«Участники вражеского центра действовали отдельно друг от друга и замыкались на руководителе агентурной группы, который находился на Днепропетровщине», — отметили правоохранители.

В СБУ добавили, что к сотрудничеству с РФ он привлек сообщников из Запорожья, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинского ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии оккупантов, могли базироваться самолеты F-16.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по двум статьям УКУ.

14:47

«Маскировались под дождем и снегом»: как РФ штурмует на севере Харьковщины зимой

«Вчера они (оккупанты – ред.) пытались наступать и для этого они применили четыре ББМ и десять авто. И есть результаты – эта техника сожжена. Поскольку вчера был очень сильный снег на Харьковщине, дождь и они пытались, маскируясь под этим дождем, снегом, подойти вплотную к позициям защитников Украины. Были вовремя обнаружены и уничтожены, не доходя до линии обороны», — отметил пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона.

13:04

Пожилая наводчица: 64-летняя жительница Харьковщины, которая «сливала» в РФ данные о СОУ, получила приговор

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, оккупанты дистанционно привлекли фигурантку к сотрудничеству в марте через Telegram. Представители РФ обещали женщине помощь в выезде на территорию государства-агрессора, а также помощь в лечении ее внучки в одной из московских больниц.

«Вместо этого оккупанты требовали сообщать им информацию о перемещении военной техники ВСУ и местах дислокации военных формирований на одном из самых горячих направлений фронта – Лиманском», — добавили в СБУ.

Женщина обходила территорию населенного пункта и скрыто фиксировала места размещения украинских воинов. Также она расспрашивала нужную информацию у своих односельчан.

Ее признали виновной по ч. 2 ст. 114-2 УКУ. Учитывая возраст женщины, ей назначили шесть лет тюрьмы.

12:21

Враг штурмовал в районе Казачьей Лопани – ОТГВ «Харьков» о ситуации

По данным ОТГВ «Харьков», враг три раза проводил наступательные действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани. Оккупанты нанесли 45 ударов дронами-камикадзе и совершили 296 обстрелов позиций СОУ.

Потери врага за минувшие сутки составили 52 человека, из них безвозвратные – 15, санитарные – 37. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники, в частности: четыре ББМ, десять авто, три единицы спецтехники и 25 БпЛА.

Уничтожены: 55 укрытий для личного состава и место хранения боеприпасов.

12:09

Цены на елки в Харькове за год выросли на 30-40%: где купить, сообщили в мэрии

По состоянию на 17 декабря в Харькове работает 65 площадок, где можно приобрести елки. Кроме того, купить хвойные можно на территории некоторых рынков, сообщили в Харьковском горсовете.

В ассортименте представлены сосна обычная, сосна норвежская, ели, а также композиции и венки из веток, отметили в мэрии. По данным ХГС, сосна обычная в зависимости от размера стоит в среднем 500–1000 грн, норвежская – 2000–5000 грн. Стоимость наборной елки на подставке составляет ориентировочно 250-300 грн.

«По сравнению с предновогодним периодом прошлого года цены на елки выросли в среднем на 30-40%», — заявили в мэрии.

Искусственные елки стоят от 150 грн за метровую сосну без декора до 11 тыс. грн за литую елку 2,5м.

11:12

Шла в наушниках: девочка попала под электричку в Харьковской области

Событие произошло накануне в 11:00, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

13-летнюю девочку сбили на перегоне «Мерефа-Бирки» в Харьковском районе.

«Предварительно установлено, что девочка находилась в наушниках. На переходе она пропускала двигавшуюся на Мерефу электричку и не обратила внимание на звуковой сигнал дрезины. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Потерпевшей оказалась 13-летняя жительница города Мерефа», – пишут полицейские.

Девочка выжила и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Тем временем копы уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 276 – это «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

09:12

Двое погибших, пожар на территории лечебного учреждения: результаты «прилетов»

Ночью, в 02:02, россияне ударили по Купянску. Удар в городе зафиксировали на территории лечебного учреждения, там горела разрушенная хозпостройка.

Накануне оккупанты также били по Купянскому району. Вначале враг обстрелял село Нечволодевку.

«17:08 Купянский р-н, Кондрашовская община, с. Нечволодовка. Горел дом в результате обстрела. 19:20 — 20:12 г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 15 домов. Погибли 53-летний мужчина и 64-летний мужчина», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

08:53

ГСЧС: двое мужчин пострадали в огне, в области было три пожара из-за ударов

Всего у спасателей было 17 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров в регионе.

«За сутки в Харьковской области зафиксировано 3 пожара от вражеских обстрелов в Купянском районе. Горели: частный дом на площади 70 кв. в селе Нечволодовка Кондрашевской громады, частный дом на площади 80 м кв. и хозяйственная постройка площадью 300 м кв. по разным адресам в г. Купянск. Эти пожары оперативно ликвидированы силами ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – написали в ГСЧС.

Кроме того, в Богодуховском районе горел частный дом, есть пострадавшие.

«В результате одного из бытовых пожаров, возникшего в 11:59 в селе Городнее Богодуховского района пострадали 2 человека: 1985 и 1987 года рождения. На территории частного домовладения горела летняя кухня, гараж и легковой автомобиль на общей площади 70 кв. Причина возникновения пожара устанавливается», – добавили спасатели.

08:33

Раненого накануне вечером в Купянске не успели довезти до больницы – Синегубов

«Прилеты» в Купянске зафиксировали 16 декабря около 20:00.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших из-за удара увеличилось. Раненый мужчина умер по дороге в больницу.

Напомним, накануне вечером в Купянске прозвучали взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на тот момент было известно о 53-летнем погибшем мужчине и 64-летнем пострадавшем. Позже в облпрокуратуре уточнили, что россияне били из РСЗО «Ураган».

08:15

ГШ: более четырех тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, запустила две тыс. БПЛА

На Харьковском направлении войска РФ пытались наступать трижды в районе Глубокого и Казачей Лопани, передают в Генштабе ВСУ. Тем временем на Купянщине украинские защитники сдержали четыре штурма врага.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Загрызового, Лозовой и Петропавловки», – написали в ГШ.

Также в Генштабе проинформировали об обстрелах наших позиций по всей линии фронта.

«По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 24 авиационных удара, сбросив 30 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 141 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2202 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

06:58

Утром над Харьковщиной кружили вражеские БПЛА, а ночью оккупанты запускали баллистику

Ночью, в 01:49, в ряде областей Украины, в том числе и на Харьковщине, объявили воздушную тревогу. Для всех этих регионов возникла угроза удара баллистики, объяснили в ВСУ.

В 02:19 прозвучал отбой и до самого утра в Харьковской области было тихо. Тревогу возобновили лишь в 06:01. На этот раз из-за ударных БПЛА, которые появились на северо-западе региона.

Чуть позже украинские защитники заметили беспилотники и в соседних областях.

В 06:39 дроны кружили уже лишь на Харьковщине и Полтавщине.

По состоянию на 06:58 отбоя тревоги в нашем регионе все еще нет.