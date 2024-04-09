Главные новости Харькова 9 апреля: за сутки двое пострадавших, били ракетами

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:38

По Харьковщине били Х-59 и Х-35, есть раненые

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. Пострадали жители Волчанска. 63-летний мужчина получил минно-взрывную травму днем. А около 23:30 россияне произвели повторный обстрел города, из-за которого женщина получила острую реакцию на стресс. Обошлось без госпитализаций. По данным Тимошко, в течение суток по Харьковской области прилетели ракеты двух видов: Х-59 и Х-35. По данным Синегубова, под обстрелами из артиллерии и минометов было около 20 населенных пунктов Харьковщины. Подробнее.

07:56

Четыре пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов — ГСЧС

«Враг вызвал четыре пожара в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары были в Волчанске, Липцах, Слобожанском и Кучеровке Купянского района. В Волчанске есть раненый. Горели частные дома и хозпостройки. Подробнее.

07:32

Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам на Харьковщине — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Петропавловка, Нестерное, Липцы, Терновая, Малый Бурлук Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке 9 апреля Генштаб ВСУ.

Штурмов на Купянском направлении не было.

07:12

Ночью тревогу объявляли из-за вражеской авиации

Ночь в Харькове и области прошла относительно спокойно — с одной, хотя и затяжной, воздушной тревогой. Ее объявили в 02:06. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.

Отбой прозвучал в 03:26.