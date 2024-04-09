Главные новости Харькова 9 апреля: за сутки двое пострадавших, били ракетами
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:38
По Харьковщине били Х-59 и Х-35, есть раненые
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. Пострадали жители Волчанска. 63-летний мужчина получил минно-взрывную травму днем. А около 23:30 россияне произвели повторный обстрел города, из-за которого женщина получила острую реакцию на стресс. Обошлось без госпитализаций. По данным Тимошко, в течение суток по Харьковской области прилетели ракеты двух видов: Х-59 и Х-35. По данным Синегубова, под обстрелами из артиллерии и минометов было около 20 населенных пунктов Харьковщины. Подробнее.
07:56
Четыре пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов — ГСЧС
«Враг вызвал четыре пожара в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожары были в Волчанске, Липцах, Слобожанском и Кучеровке Купянского района. В Волчанске есть раненый. Горели частные дома и хозпостройки. Подробнее.
07:32
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам на Харьковщине — Генштаб
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Петропавловка, Нестерное, Липцы, Терновая, Малый Бурлук Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке 9 апреля Генштаб ВСУ.
Штурмов на Купянском направлении не было.
07:12
Ночью тревогу объявляли из-за вражеской авиации
Ночь в Харькове и области прошла относительно спокойно — с одной, хотя и затяжной, воздушной тревогой. Ее объявили в 02:06. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.
Отбой прозвучал в 03:26.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".