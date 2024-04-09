Live
  • Вт 09.04.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.2

Главные новости Харькова 9 апреля: за сутки двое пострадавших, били ракетами

Происшествия 08:38   09.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 9 апреля: за сутки двое пострадавших, били ракетами Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:38

По Харьковщине били Х-59 и Х-35, есть раненые

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. Пострадали жители Волчанска. 63-летний мужчина получил минно-взрывную травму днем. А около 23:30 россияне произвели повторный обстрел города, из-за которого женщина получила острую реакцию на стресс. Обошлось без госпитализаций. По данным Тимошко, в течение суток по Харьковской области прилетели ракеты двух видов: Х-59 и Х-35. По данным Синегубова, под обстрелами из артиллерии и минометов было около 20 населенных пунктов Харьковщины. Подробнее.

07:56

Четыре пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов — ГСЧС

«Враг вызвал четыре пожара в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары были в Волчанске, Липцах, Слобожанском и Кучеровке Купянского района. В Волчанске есть раненый. Горели частные дома и хозпостройки. Подробнее.

07:32

Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам на Харьковщине — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Петропавловка, Нестерное, Липцы, Терновая, Малый Бурлук Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке 9 апреля Генштаб ВСУ.

Штурмов на Купянском направлении не было.

07:12

Ночью тревогу объявляли из-за вражеской авиации

Ночь в Харькове и области прошла относительно спокойно  — с одной, хотя и затяжной, воздушной тревогой. Ее объявили в 02:06. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.

Отбой прозвучал в 03:26.

Читайте также: Сегодня 9 апреля: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 9 апреля: за сутки двое пострадавших, били ракетами
Главные новости Харькова 9 апреля: за сутки двое пострадавших, били ракетами
09.04.2024, 08:38
Синегубов прокомментировал статью The Economist о целях РФ касательно Харькова
Синегубов прокомментировал статью The Economist о целях РФ касательно Харькова
08.04.2024, 18:47
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова
08.04.2024, 19:20
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам на Харьковщине — ГШ
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам на Харьковщине — ГШ
09.04.2024, 07:21
По Харьковщине били Х-59 и Х-35, есть раненые: данные полиции и ХОВА
По Харьковщине били Х-59 и Х-35, есть раненые: данные полиции и ХОВА
09.04.2024, 08:27
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
05.04.2024, 15:16

Новости по теме:

07:21
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам на Харьковщине — ГШ
23:21
Главные новости 8 апреля: госсовещания по Харькову, что со светом, обстрелы
19:43
Авиаудар и артобстрелы: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине
06:59
Авиаудар по Харькову и ночная атака «шахедов» — информация Генштаба
19:29
Россияне наносили авиаудары по Харьковщине – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 9 апреля: за сутки двое пострадавших, били ракетами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".