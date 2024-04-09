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Головні новини Харкова 9 квітня: за добу двоє постраждалих, били ракетами

Події 08:38   09.04.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 9 квітня: за добу двоє постраждалих, били ракетами Фото: Олена Нагорна

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:38

По Харківщині били Х-59 і Х-35, є поранені

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу. Постраждали жителі Вовчанська. 63-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму вдень. А близько 23:30 росіяни здійснили повторний обстріл міста, через який жінка отримала гостру реакцію на стрес. Обійшлося без госпіталізацій. За даними Тимошка, протягом доби по Харківщині прилетіли ракети двох видів: Х-59 і Х-35. За даними Синєгубова, під обстрілами з артилерії та мінометів було близько 20 населених пунктів Харківщини. Детальніше.

07:56

Чотири пожежі виникли на Харківщині через обстріли – ДСНС

“Ворог викликав чотири пожежі у Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі були у Вовчанську, Липцях, Слобожанському та Кучерівці Куп’янського району. У Вовчанську є поранений. Горіли приватні будинки та господарчі споруди. Детальніше.

07:32

Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах на Харківщині — Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук Харківської області”, – поінформував у ранковому зведенні 9 квітня Генштаб ЗСУ.

Штурмів на Куп’янському напрямку не було.

07:12

Вночі тривогу оголошували через ворожу авіацію

Ніч у Харкові та області пройшла відносно спокійно – з однією, хоч і затяжною, повітряною тривогою. Її оголосили о 02:06. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Відбій пролунав о 03:26.

Читайте також: Сьогодні 9 квітня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".