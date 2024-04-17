Главные новости Харькова 17 апреля: ввели ограничения электроснабжения

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:41

На Харьковщине ввели дополнительные ограничения электроснабжения — облэнерго

«В Харькове применяются графики почасовых отключений, обнародованные накануне. В Харьковской области, кроме почасовых отключений, введены дополнительные ограничения электроснабжения для устранения последствий аварийной ситуации», — проинформировала утром 17 апреля пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

07:28

Армия РФ нанесла авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 17 апреля Генштаб ВСУ.

Штурмовых действий на Купянском направлении не было.

07:18

Тревога ночью длилась два часа

Минувшей ночью в Харькове и области была затяжная воздушная тревога. Ее объявили в 22:54. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона не покидать укрытия до отбоя.

Отбой дали в 00:53. В Харькове взрывов не было.