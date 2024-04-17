Главные новости Харькова 17 апреля: ввели ограничения электроснабжения
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:41
На Харьковщине ввели дополнительные ограничения электроснабжения — облэнерго
«В Харькове применяются графики почасовых отключений, обнародованные накануне. В Харьковской области, кроме почасовых отключений, введены дополнительные ограничения электроснабжения для устранения последствий аварийной ситуации», — проинформировала утром 17 апреля пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
07:28
Армия РФ нанесла авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 17 апреля Генштаб ВСУ.
Штурмовых действий на Купянском направлении не было.
07:18
Тревога ночью длилась два часа
Минувшей ночью в Харькове и области была затяжная воздушная тревога. Ее объявили в 22:54. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона не покидать укрытия до отбоя.
Отбой дали в 00:53. В Харькове взрывов не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".