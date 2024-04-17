Головні новини Харкова 17 квітня: ввели обмеження електропостачання

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:41

На Харківщині ввели додаткові обмеження електропостачання – обленерго

“У Харкові застосовуються графіки погодинних відключень, які були оприлюднені напередодні. У Харківській області окрім погодинних відключень уведено додаткові обмеження електропостачання для усунення наслідків аварійної ситуації“, – поінформувала вранці 17 квітня пресслужба АТ “Харківобленерго”.

07:28

Армія РФ завдала авіаударів по шістьох населених пунктах Харківщини — Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні 17 квітня Генштаб ЗСУ.

Штурмових дій на Куп’янському напрямку не було.

07:18

Тривога вночі тривала дві години

Минулої ночі у Харкові та області була затяжна повітряна тривога. Її оголосили о 22:54. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону не залишати укриття до відбою.

Відбій дали о 00:53. У Харкові вибухів не було.