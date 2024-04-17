Головні новини Харкова 17 квітня: ввели обмеження електропостачання
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:41
На Харківщині ввели додаткові обмеження електропостачання – обленерго
“У Харкові застосовуються графіки погодинних відключень, які були оприлюднені напередодні. У Харківській області окрім погодинних відключень уведено додаткові обмеження електропостачання для усунення наслідків аварійної ситуації“, – поінформувала вранці 17 квітня пресслужба АТ “Харківобленерго”.
07:28
Армія РФ завдала авіаударів по шістьох населених пунктах Харківщини — Генштаб
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні 17 квітня Генштаб ЗСУ.
Штурмових дій на Куп’янському напрямку не було.
07:18
Тривога вночі тривала дві години
Минулої ночі у Харкові та області була затяжна повітряна тривога. Її оголосили о 22:54. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону не залишати укриття до відбою.
Відбій дали о 00:53. У Харкові вибухів не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".