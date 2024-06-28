Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Главные новости Харькова 28 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:13   28.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 28 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:13

Тревогу ночью объявляли из-за российской авиации

Ночью в Харькове и области дважды объявляли воздушную тревогу: с 02:03 по 02:54 и с 05:41 по 07:02. Причины первой из тревог Воздушные силы ВСУ никак не прокомментировали, а вторая, по их данным, была из-за активности российской тактической авиации.

Читайте также: Сегодня 28 июня: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
27.06.2024, 11:21
Сегодня 28 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 июня: какой праздник и день в истории
28.06.2024, 06:00
«Завяз в боях» — Машовец о «наступлении РФ» на разных направлениях Харьковщины
«Завяз в боях» — Машовец о «наступлении РФ» на разных направлениях Харьковщины
27.06.2024, 14:53
Последствия удара по Харькову: 5 пострадавших, один ФАБ не разорвался (видео)
Последствия удара по Харькову: 5 пострадавших, один ФАБ не разорвался (видео)
27.06.2024, 20:08
Главные новости Харькова 28 июня: как прошла ночь
Главные новости Харькова 28 июня: как прошла ночь
28.06.2024, 07:13

Новости по теме:

22:10
Главные новости Харькова 27.06: сессия, РФ впервые ударили ФАБ-500 по Харькову
22:55
Главные новости 26.06: ситуация в Волчанске и возле Липцев, удар по Дергачам
23:40
Главные новости Харькова 25.06: «прилеты», 90 наших вернули из плена РФ
23:15
Главные новости Харькова 24 июня: Терехов написал генсеку ООН, удар КАБами
19:39
Главные новости Харькова 23 июня: удар четырех КАБов, ситуация на фронте

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 28 июня: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 07:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".