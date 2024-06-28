Главные новости Харькова 28 июня: как прошла ночь

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07:13

Тревогу ночью объявляли из-за российской авиации

Ночью в Харькове и области дважды объявляли воздушную тревогу: с 02:03 по 02:54 и с 05:41 по 07:02. Причины первой из тревог Воздушные силы ВСУ никак не прокомментировали, а вторая, по их данным, была из-за активности российской тактической авиации.