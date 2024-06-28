Головні новини Харкова 28 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:13

Тривогу вночі оголошували через російську авіацію

Вночі в Харкові та області двічі оголошували повітряну тривогу: з 02:03 до 02:54 та з 05:41 до 07:02. Причини першої з тривог Повітряні сили ЗСУ ніяк не прокоментували, а друга, за їхніми даними, була через активність російської тактичної авіації.