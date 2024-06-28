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Головні новини Харкова 28 червня: як минула ніч

Події 07:13   28.06.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 28 червня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:13

Тривогу вночі оголошували через російську авіацію

Вночі в Харкові та області двічі оголошували повітряну тривогу: з 02:03 до 02:54 та з 05:41 до 07:02. Причини першої з тривог Повітряні сили ЗСУ ніяк не прокоментували, а друга, за їхніми даними, була через активність російської тактичної авіації.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 07:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".