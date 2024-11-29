Новости Харькова – главное за 29 ноября: как прошла ночь

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07:05

Тревога на Харьковщине длилась почти девять часов – причины

Тревогу в Харьковской области объявили еще в 17:22. Долгое время отбоя не было из-за беспилотников, которые кружили над соседними регионами. А вот ближе к ночи Воздушные силы предупредили о пусках вражеских КАБов.

Уже через 20 минут, в 21:58, над областью заметили российские БПЛА.

КАБы вновь полетели на область в 23:19.

Отбоя тревоги не было продолжительное время из-за групп беспилотников в разных частях Украины.

В результате отбой дали примерно спустя девять часов после объявления тревоги — в 02:05. Почти через полчаса, в 02:29, прозвучала еще одна. Как оказалось, угрозы для Харькова и области не было, через несколько минут, в 02:32, объявили отбой.