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Новости Харькова – главное за 29 ноября: как прошла ночь

Украина 07:05   29.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 29 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:05

Тревога на Харьковщине длилась почти девять часов – причины

Тревогу в Харьковской области объявили еще в 17:22. Долгое время отбоя не было из-за беспилотников, которые кружили над соседними регионами. А вот ближе к ночи Воздушные силы предупредили о пусках вражеских КАБов. 

Уже через 20 минут, в 21:58, над областью заметили российские БПЛА. 

КАБы вновь полетели на область в 23:19. 

Отбоя тревоги не было продолжительное время из-за групп беспилотников в разных частях Украины. 

В результате отбой дали примерно спустя девять часов после объявления тревоги — в 02:05. Почти через полчаса, в 02:29,  прозвучала еще одна. Как оказалось, угрозы для Харькова и области не было, через несколько минут, в 02:32, объявили отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".