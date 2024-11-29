Новости Харькова – главное за 29 ноября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:05
Тревога на Харьковщине длилась почти девять часов – причины
Тревогу в Харьковской области объявили еще в 17:22. Долгое время отбоя не было из-за беспилотников, которые кружили над соседними регионами. А вот ближе к ночи Воздушные силы предупредили о пусках вражеских КАБов.
Уже через 20 минут, в 21:58, над областью заметили российские БПЛА.
КАБы вновь полетели на область в 23:19.
Отбоя тревоги не было продолжительное время из-за групп беспилотников в разных частях Украины.
В результате отбой дали примерно спустя девять часов после объявления тревоги — в 02:05. Почти через полчаса, в 02:29, прозвучала еще одна. Как оказалось, угрозы для Харькова и области не было, через несколько минут, в 02:32, объявили отбой.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".