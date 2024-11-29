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Новини Харкова – головне за 29 листопада: як минула ніч

Україна 07:05   29.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 29 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Тривога на Харківщині тривала майже дев’ять годин – причини

Тривогу на Харківщині оголосили ще о 17:22. Довгий час відбою не було через безпілотники, які кружляли над сусідніми регіонами. А ось ближче до ночі Повітряні сили попередили  про пуски ворожих КАБів. 

Уже за 20 хвилин, о 21:58, над областю помітили російські БПЛА. 

КАБи знову полетіли на область о 23:19. 

Відбою тривоги не було тривалий час через групи безпілотників у різних частинах України. 

Врешті відбій дали приблизно після дев’яти годин з моменту оголошення тривоги – о 02:05.  Майже за пів години, о 02:29, пролунала ще одна. Як виявилось, загрози для Харкова та області не було, за кілька хвилин, о 02:32, оголосили відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 07:05;

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