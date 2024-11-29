Новини Харкова – головне за 29 листопада: як минула ніч

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07:05

Тривога на Харківщині тривала майже дев’ять годин – причини

Тривогу на Харківщині оголосили ще о 17:22. Довгий час відбою не було через безпілотники, які кружляли над сусідніми регіонами. А ось ближче до ночі Повітряні сили попередили про пуски ворожих КАБів.

Уже за 20 хвилин, о 21:58, над областю помітили російські БПЛА.

КАБи знову полетіли на область о 23:19.

Відбою тривоги не було тривалий час через групи безпілотників у різних частинах України.

Врешті відбій дали приблизно після дев’яти годин з моменту оголошення тривоги – о 02:05. Майже за пів години, о 02:29, пролунала ще одна. Як виявилось, загрози для Харкова та області не було, за кілька хвилин, о 02:32, оголосили відбій.