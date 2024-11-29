Новини Харкова – головне за 29 листопада: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Тривога на Харківщині тривала майже дев’ять годин – причини
Тривогу на Харківщині оголосили ще о 17:22. Довгий час відбою не було через безпілотники, які кружляли над сусідніми регіонами. А ось ближче до ночі Повітряні сили попередили про пуски ворожих КАБів.
Уже за 20 хвилин, о 21:58, над областю помітили російські БПЛА.
КАБи знову полетіли на область о 23:19.
Відбою тривоги не було тривалий час через групи безпілотників у різних частинах України.
Врешті відбій дали приблизно після дев’яти годин з моменту оголошення тривоги – о 02:05. Майже за пів години, о 02:29, пролунала ще одна. Як виявилось, загрози для Харкова та області не було, за кілька хвилин, о 02:32, оголосили відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".