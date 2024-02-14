Live
  • Ср 14.02.2024
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 38.13
  • EUR 41.12

Главные новости Харькова 14 февраля: объединение вузов, сводка Генштаба

Происшествия 07:56   14.02.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 14 февраля: объединение вузов, сводка Генштаба Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:56

В Харькове объединяют вузы: Кабмин принял решение

Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ им. В.Н. Каразина. Распоряжение о реорганизации УИПА Кабинет министров принял 13 февраля, проинформировала пресс-служба правительства. Там объяснили и причины, по которым решили ликвидировать УИПА как самостоятельную единицу. Чиновники отметили: развитие профессионально-технического образования, мастеров для которого готовит харьковский вуз, действительно приоритет для государства. Но есть НО.

«Нехватка ресурсов не позволяет УИПА развивать это направление полноценно, толкая к внедрению непрофильных специальностей и размытию миссии академии», — считают в Кабмине.

ХНУ им. Каразина
Фото: Виктория Якименко

07:20

Россияне не атаковали на Харьковщине — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил», — сообщил утром 14 февраля Генштаб ВСУ.

В Харьковской области под авиаудар россиян попало приграничное село Круглое — в районе Великого Бурлука.

07:01

Ночь с тревогами из-за баллистики, но без взрывов в Харькове

Ночь с 13 на 14 февраля в Харькове ознаменовалась двумя воздушными тревогами. Они звучали с 23:26 по 00:06 и с 01:04 по 01:58. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения россиянами баллистических средств поражения.

В Харькове обошлось без взрывов. Также не было ночного налета «шахедов».

Читайте также: Главные новости Харькова 13.02: топливо в реках, подозрение чиновнице ХОВА

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 14 февраля: объединение вузов, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 14 февраля: объединение вузов, сводка Генштаба
14.02.2024, 07:56
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
13.02.2024, 10:01
Последний теплый день: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля
Последний теплый день: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля
13.02.2024, 21:15
На Харьковщине начался паводок: спасали жителей двух сел
На Харьковщине начался паводок: спасали жителей двух сел
14.02.2024, 07:29
Объединение вузов в Харькове: Кабмин пояснил, что не так с УИПА
Объединение вузов в Харькове: Кабмин пояснил, что не так с УИПА
14.02.2024, 07:45
«О рыбе не может быть и речи» — ХОВА о последствиях разлива нефтепродуктов
«О рыбе не может быть и речи» — ХОВА о последствиях разлива нефтепродуктов
14.02.2024, 08:25

Новости по теме:

07:45
Объединение вузов в Харькове: Кабмин пояснил, что не так с УИПА
07:29
На Харьковщине начался паводок: спасали жителей двух сел
23:33
Главные новости Харькова 13.02: топливо в реках, подозрение чиновнице ХОВА
10:58
На улице, пострадавшей от удара «шахедов» в Харькове, еще восстанавливают свет
10:38
Работают 6 подстанций из 11: на Харьковщине возвращают свет в село у границы

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 14 февраля: объединение вузов, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".