Главные новости Харькова 14 февраля: объединение вузов, сводка Генштаба
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
07:56
В Харькове объединяют вузы: Кабмин принял решение
Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ им. В.Н. Каразина. Распоряжение о реорганизации УИПА Кабинет министров принял 13 февраля, проинформировала пресс-служба правительства. Там объяснили и причины, по которым решили ликвидировать УИПА как самостоятельную единицу. Чиновники отметили: развитие профессионально-технического образования, мастеров для которого готовит харьковский вуз, действительно приоритет для государства. Но есть НО.
«Нехватка ресурсов не позволяет УИПА развивать это направление полноценно, толкая к внедрению непрофильных специальностей и размытию миссии академии», — считают в Кабмине.
07:20
Россияне не атаковали на Харьковщине — Генштаб
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил», — сообщил утром 14 февраля Генштаб ВСУ.
В Харьковской области под авиаудар россиян попало приграничное село Круглое — в районе Великого Бурлука.
07:01
Ночь с тревогами из-за баллистики, но без взрывов в Харькове
Ночь с 13 на 14 февраля в Харькове ознаменовалась двумя воздушными тревогами. Они звучали с 23:26 по 00:06 и с 01:04 по 01:58. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения россиянами баллистических средств поражения.
В Харькове обошлось без взрывов. Также не было ночного налета «шахедов».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".