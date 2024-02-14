Главные новости Харькова 14 февраля: объединение вузов, сводка Генштаба

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:56

В Харькове объединяют вузы: Кабмин принял решение

Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ им. В.Н. Каразина. Распоряжение о реорганизации УИПА Кабинет министров принял 13 февраля, проинформировала пресс-служба правительства. Там объяснили и причины, по которым решили ликвидировать УИПА как самостоятельную единицу. Чиновники отметили: развитие профессионально-технического образования, мастеров для которого готовит харьковский вуз, действительно приоритет для государства. Но есть НО.

«Нехватка ресурсов не позволяет УИПА развивать это направление полноценно, толкая к внедрению непрофильных специальностей и размытию миссии академии», — считают в Кабмине.

07:20

Россияне не атаковали на Харьковщине — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил», — сообщил утром 14 февраля Генштаб ВСУ.

В Харьковской области под авиаудар россиян попало приграничное село Круглое — в районе Великого Бурлука.

07:01

Ночь с тревогами из-за баллистики, но без взрывов в Харькове

Ночь с 13 на 14 февраля в Харькове ознаменовалась двумя воздушными тревогами. Они звучали с 23:26 по 00:06 и с 01:04 по 01:58. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения россиянами баллистических средств поражения.

В Харькове обошлось без взрывов. Также не было ночного налета «шахедов».