Головні новини Харкова 14 лютого: об’єднання вишів, зведення Генштабу

Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:56

У Харкові об’єднують виші: Кабмін ухвалив рішення

Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ ім. В.М. Каразіна. Розпорядження про реорганізацію УІПА Кабінет міністрів ухвалив 13 лютого, поінформувала пресслужба уряду. Там пояснили й причини, через які вирішили ліквідувати УІПА як самостійну одиницю. Чиновники зазначили: розвиток професійно-технічної освіти, майстрів для якої готує харківський виш, справді пріоритет для держави. Але є АЛЕ.

“Брак ресурсів не дає УІПА змоги розвивати цей напрям повноцінно, штовхаючи до впровадження непрофільних спеціальностей і розмиття місії академії”, – вважають у Кабміні.

07:20

Росіяни не атакували на Харківщині – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив”, – повідомив вранці 14 лютого Генштаб ЗСУ.

На Харківщині під авіаудар росіян потрапило прикордонне село Кругле — в районі Великого Бурлука.

07:01

Ніч із тривогами через балістику, але без вибухів у Харкові

Ніч із 13 на 14 лютого у Харкові ознаменувалася двома повітряними тривогами. Вони звучали з 23:26 до 00:06 та з 01:04 до 01:58. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування росіянами балістичних засобів ураження.

У Харкові обійшлося без вибухів Також не було нічного нальоту “шахедів”.