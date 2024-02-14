Головні новини Харкова 14 лютого: об’єднання вишів, зведення Генштабу
Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:56
У Харкові об’єднують виші: Кабмін ухвалив рішення
Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ ім. В.М. Каразіна. Розпорядження про реорганізацію УІПА Кабінет міністрів ухвалив 13 лютого, поінформувала пресслужба уряду. Там пояснили й причини, через які вирішили ліквідувати УІПА як самостійну одиницю. Чиновники зазначили: розвиток професійно-технічної освіти, майстрів для якої готує харківський виш, справді пріоритет для держави. Але є АЛЕ.
“Брак ресурсів не дає УІПА змоги розвивати цей напрям повноцінно, штовхаючи до впровадження непрофільних спеціальностей і розмиття місії академії”, – вважають у Кабміні.
07:20
Росіяни не атакували на Харківщині – Генштаб
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив”, – повідомив вранці 14 лютого Генштаб ЗСУ.
На Харківщині під авіаудар росіян потрапило прикордонне село Кругле — в районі Великого Бурлука.
07:01
Ніч із тривогами через балістику, але без вибухів у Харкові
Ніч із 13 на 14 лютого у Харкові ознаменувалася двома повітряними тривогами. Вони звучали з 23:26 до 00:06 та з 01:04 до 01:58. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування росіянами балістичних засобів ураження.
У Харкові обійшлося без вибухів Також не було нічного нальоту “шахедів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”".