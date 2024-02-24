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Главные новости Харькова 24.02: вторая годовщина вторжения, сводка Генштаба

Общество 07:15   24.02.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 24.02: вторая годовщина вторжения, сводка Генштаба

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:15

На Купянском направлении оккупанты дважды пытались наступать возле села Синьковка

Эти попытки оказались безуспешными, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

07:03

«Несокрушимый Харьков»: 24 февраля – вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ

07:00

Ночь на Харьковщине прошла без воздушных тревог

Ночь в Харькове и области прошла относительно спокойно. Последний раз тревогу в регионе объявляли в 21:42. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

Отбой раздался в 22:42.

Тем временем другие регионы Украины атаковали ударные дроны. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о «шахедах» в Киевской, Черниговской, Одесской, Херсонской, Кировоградской и Житомирской областях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 07:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».".