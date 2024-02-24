Головні новини Харкова 24.02: другі роковини вторгнення, зведення Генштабу
Основні новини доби в хроніці МГ «Об’єктив».
07:15
На Куп’янському напрямку окупанти двічі намагалися наступати біля села Синьківка
Ці спроби виявилися безуспішними, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Під артилерійський вогонь потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
07:03
«Незламний Харків»: 24 лютого – другі роковини повномасштабного вторгнення РФ
07:00
Ніч на Харківщині минула без повітряних тривог
Ніч у Харкові та області пройшла відносно спокійно. Востаннє тривогу в регіоні оголошували о 21:42. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики.
Відбій пролунав о 22:42.
Тим часом інші регіони України атакували ударні дрони. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про «шахеди» у Київській, Чернігівській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській та Житомирській областях.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: дрони, ЗСУ, новини, сутки, тревога, ударные, харківщина, хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 07:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби в хроніці МГ «Об’єктив».".