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Головні новини Харкова 24.02: другі роковини вторгнення, зведення Генштабу

Події 07:15   24.02.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 24.02: другі роковини вторгнення, зведення Генштабу

Основні новини доби в хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

На Куп’янському напрямку окупанти двічі намагалися наступати біля села Синьківка

Ці спроби виявилися безуспішними, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійський вогонь потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

07:03

«Незламний Харків»: 24 лютого – другі роковини повномасштабного вторгнення РФ

07:00

Ніч на Харківщині минула без повітряних тривог

Ніч у Харкові та області пройшла відносно спокійно. Востаннє тривогу в регіоні оголошували о 21:42. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

Відбій пролунав о 22:42.

Тим часом інші регіони України атакували ударні дрони. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про «шахеди» у Київській, Чернігівській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській та Житомирській областях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 07:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби в хроніці МГ «Об’єктив».".