Главные новости Харькова 26.02: по Харьковщине ночью ударили ракетами и БПЛА

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:17

Ночью Харьковщину атаковали ракеты и «шахеды»: Тимошко сообщил, куда прилетело

«В полночь россия нанесла два ракетных удара из ЗРК С-300 по поселку Песочин Харьковского района Харьковской области. Повреждены ангары, трактор, легковые и грузовые автомобили, также повреждены здания частного предприятия… Два вражеских БПЛА «Шахед» ударили по территории неработающей базы отдыха в Чугуевском районе. В результате обстрела повреждены три деревянных одноэтажных дома», — сообщил утром 26 февраля начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

07:23

Шесть атак армии РФ отбили на Харьковщине — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отражены шесть атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 февраля.

По данным ГШ, за прошедшие сутки и этой ночью россияне били по Украине баллистическими и крылатыми ракетами, а также «шахедами». Авиаударов по Харьковской области не фиксировали.

07:07

Ракетный удар и череда тревог — ночь в Харькове

Ночь в Харькове прошла неспокойно. Поздним вечером россияне нанесли удары по региону с территории Белгородской области. Взрывы около 23:00 слышали в областном центре. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: прилетело по Харьковскому району, о пострадавших пока нет информации. Отбой прозвучал в 23:33.

Однако ночью тревогу объявляли еще дважды: с 01:19 по 02:30 и с 05:54 по 06:38. Во время первой из тревог Воздушные силы ВСУ сообщили о наличии в области вражеских БПЛА.

А следом — что беспилотники сменили курс и движутся на Харьков.

Под утро тревогу объявляли из-за активности тактической авиации РФ.