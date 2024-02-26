Головні новини Харкова 26 лютого: по Харківщині вночі вдарили ракетами та БПЛА
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:17
Вночі Харківщину атакували ракети та “шахеди”: Тимошко повідомив, куди прилетіло
“Опівночі росія завдала двох ракетних ударів з ЗРК С-300 по селищу Пісочин Харківського району Харківської області. Пошкоджено ангари, трактор, легкові та вантажні автомобілі, також пошкоджено будівлі приватного підприємства. Два ворожих БПЛА “Шахед” вдарили по території непрацюючої бази відпочинку в Чугуївського районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено три дерев’яні одноповерхові будинки”, – повідомив зранку 26 лютого у фейсбуці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
07:23
Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області“, – повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 26 лютого.
За даними ГШ, минулої доби та цієї ночі росіяни били по Україні балістичними та крилатими ракетами, а також “шахедами”. Авіаударів по Харківщині не фіксували.
07:07
Ракетний удар та низка тривог – ніч у Харкові
Ніч у Харкові пройшла неспокійно. Пізнього вечора росіяни завдали ударів по регіону з території Бєлгородської області. Вибухи близько 23:00 чули в обласному центрі. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: прилетіло по Харківському району, про постраждалих поки немає інформації. Відбій пролунав о 23:33.
Проте вночі тривогу оголошували ще двічі: з 01:19 до 02:30 та з 05:54 до 06:38. Під час першої з тривог Повітряні сили ЗСУ повідомили про наявність у регіоні ворожих БПЛА.
А потім – що безпілотники змінили курс і рухаються на Харків.
Під ранок тривогу оголошували через активність тактичної авіації РФ.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".