Головні новини Харкова 26 лютого: по Харківщині вночі вдарили ракетами та БПЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:17

Вночі Харківщину атакували ракети та “шахеди”: Тимошко повідомив, куди прилетіло

“Опівночі росія завдала двох ракетних ударів з ЗРК С-300 по селищу Пісочин Харківського району Харківської області. Пошкоджено ангари, трактор, легкові та вантажні автомобілі, також пошкоджено будівлі приватного підприємства. Два ворожих БПЛА “Шахед” вдарили по території непрацюючої бази відпочинку в Чугуївського районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено три дерев’яні одноповерхові будинки”, – повідомив зранку 26 лютого у фейсбуці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

07:23

Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області“, – повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 26 лютого.

За даними ГШ, минулої доби та цієї ночі росіяни били по Україні балістичними та крилатими ракетами, а також “шахедами”. Авіаударів по Харківщині не фіксували.

07:07

Ракетний удар та низка тривог – ніч у Харкові

Ніч у Харкові пройшла неспокійно. Пізнього вечора росіяни завдали ударів по регіону з території Бєлгородської області. Вибухи близько 23:00 чули в обласному центрі. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: прилетіло по Харківському району, про постраждалих поки немає інформації. Відбій пролунав о 23:33.

Проте вночі тривогу оголошували ще двічі: з 01:19 до 02:30 та з 05:54 до 06:38. Під час першої з тривог Повітряні сили ЗСУ повідомили про наявність у регіоні ворожих БПЛА.

А потім – що безпілотники змінили курс і рухаються на Харків.

Під ранок тривогу оголошували через активність тактичної авіації РФ.