Главные новости Харькова 18 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Армия РФ дважды штурмовала Синьковку и била бомбами по приграничью

Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 марта сообщил, что под авиаударами в течение суток были Волчанск, Гоптовка и Басово в Харьковской области.

«На Купянском направлении враг совершил два безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

07:08

Ночью в Харькове объявляли тревоги из-за баллистики

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Тревогу объявляли дважды — с 23:09 по 00:25 и с 04:55 по 05:14. Оба раза ее причиной была угроза применения армией РФ баллистического вооружения. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Обошлось без взрывов.