Главные новости Харькова 18 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:15
Армия РФ дважды штурмовала Синьковку и била бомбами по приграничью
Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 марта сообщил, что под авиаударами в течение суток были Волчанск, Гоптовка и Басово в Харьковской области.
«На Купянском направлении враг совершил два безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировал Генштаб.
07:08
Ночью в Харькове объявляли тревоги из-за баллистики
Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Тревогу объявляли дважды — с 23:09 по 00:25 и с 04:55 по 05:14. Оба раза ее причиной была угроза применения армией РФ баллистического вооружения. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ.
Обошлось без взрывов.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".