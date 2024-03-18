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Главные новости Харькова 18 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:15   18.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 18 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Армия РФ дважды штурмовала Синьковку и била бомбами по приграничью

Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 марта сообщил, что под авиаударами в течение суток были Волчанск, Гоптовка и Басово в Харьковской области.

«На Купянском направлении враг совершил два безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

07:08

Ночью в Харькове объявляли тревоги из-за баллистики

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Тревогу объявляли дважды  — с 23:09 по 00:25 и с 04:55  по 05:14. Оба раза ее причиной была угроза применения армией РФ баллистического вооружения. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Обошлось без взрывов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 07:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".